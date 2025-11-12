LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vecinos de la calle Camino del Carmen de Calahorra llevan diez años reclamando alumbrado

A la falta de iluminación pública, Ángel y Maricruz suman daños en su vivienda por la «falta de mantenimiento» en el convento del Carmen

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:46

No es la primera vez que Ángel Hidalgo y Maricruz Cantullera reclaman al Ayuntamiento de Calahorra que el servicio de alumbrado público llegué a ... la calle Camino del Carmen en la que residen. En marzo del año 2012 registraron una primera petición formal, a la que han seguido otras tantas así como varias reuniones con responsables políticos de diferentes corporaciones municipales. «La última fue hace como un año con la alcaldesa, poco antes de que el Ayuntamiento comprara el convento del Carmen (junto a esta zona)», dice Maricruz, quien asegura sentir «miedo» al adentrarse en su calle cuando oscurece. «Cuando llegas al Carmen hay luz de las farolas, pero luego te metes aquí y te encuentras todo a oscuras», explica.

