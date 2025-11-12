Vecinos de la calle Camino del Carmen de Calahorra llevan diez años reclamando alumbrado

No es la primera vez que Ángel Hidalgo y Maricruz Cantullera reclaman al Ayuntamiento de Calahorra que el servicio de alumbrado público llegué a ... la calle Camino del Carmen en la que residen. En marzo del año 2012 registraron una primera petición formal, a la que han seguido otras tantas así como varias reuniones con responsables políticos de diferentes corporaciones municipales. «La última fue hace como un año con la alcaldesa, poco antes de que el Ayuntamiento comprara el convento del Carmen (junto a esta zona)», dice Maricruz, quien asegura sentir «miedo» al adentrarse en su calle cuando oscurece. «Cuando llegas al Carmen hay luz de las farolas, pero luego te metes aquí y te encuentras todo a oscuras», explica.

En noviembre de 2023 ya recurrieron a este periódico, junto con otros vecinos, para exponer su caso. Poco después mantuvieron una reunión con la alcaldesa y «al tiempo vimos como marcaron en el lado izquierdo unos puntos, que nos dijeron que eran para colocar unas farolas», prosigue. Sin embargo, finalmente «no se hizo nada» y solicitaron un nuevo encuentro. «Entonces fue cuando nos dijeron que el presupuesto de colocar las farolas llegaba a los 40.000 euros y que era muy alto», precisa Maricruz.

No obstante, Ángel aclara que el problema se podría solventar, como ha indicado en las reuniones en el Ayuntamiento de una manera «más sencilla», aprovechando las tres luminarias que existen en la fachada de una fábrica de piezas de escayolas situada al principio de la calle. «El dueño las tiene apagadas, pero ya ha dicho que no tiene ningún problema en que estén conectadas al alumbrado público del Carmen, que está cerca», propone.

El Ayuntamiento señala que la zona «no es un sector urbano», aunque asegura que «está estudiando» el problema

Desde el Ayuntamiento se asegura por su parte que esta zona, que limita con el casco antiguo y en la que residen actualmente cuatro familias, «no es un sector urbano». Es por tanto este motivo por el que no cuenta con alumbrado. Sin embargo, Maricruz sostiene que en «las escrituras de la casa pone que es terreno urbano y la contribución la pagamos como urbano».

De hecho, «tenemos agua, internet y nos traen aquí las cartas de Correos», añade. Aún así,desde el Consistorio se indicó ayer a este periódico que «se está estudiando» la demanda que plantean.

Por otro lado, a la falta de luz se suman desde hace tiempo daños en la vivienda del matrimonio como consecuencia de una «falta de mantenimiento» en la zona de huerto del convento del Carmen, colindante al patio de su casa. «Cuando vivían los carmelitas había una persona que se encargaba de ello, pero ahora no lo lleva nadie y hay ramas de árboles que pasan a nuestro lado y arbustos que al crecer han provocado grietas en nuestra pared», indica Ángel, que pide al Ayuntamiento, como nuevo propietario del inmueble, que «se haga cargo». «Esto está totalmente abandonado», remarca para advertir cómo la vegetación traspasa la tapia del covento afectando a una acequia que «se llena de hojas y hay que limpiar para que no se tapone».