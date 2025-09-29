LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actores de Tagaste, en una actuación en el Museo de la Romanización, en el marco el programa Lunarte del Consejo de la Juventud. I.Á.

Tagaste llevará el teatro al centro cultural Deán Palacios de Calahorra

Dentro de los actos del centenario del Ideal, la compañía calagurritana ofrecerá este sábado sesiones de microteatro en esta instalación municipal, que se completarán con una degustación

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:09

Como parte del programa de actos para conmemorar el centenario el teatro Ideal el grupo local Tagaste ofrecerá este sábado, 4 de octubre, varias sesiones de microteatro en las instalaciones del centro cultural Deán Palacios de Calahorra. La compañía ofrecerá tres pases a las 18.00; 19.00 y 20.00 horas, con tres obras diferentes. Los textos de las tres funciones han sido escritos por el grupo y se representarán en cada una de las plantas del edificio. A cada función podrá asistir un máximo de 25 personas, que deberán pagar 5 euros por la entrada. El precio incluye la degustación después de un vino y un pincho en el patio del centro cultural.

Por otro lado, dentro de los actos el centenario, el próximo viernes, 3 de octubre, Rafael Parrilla, ingeniero industrial y gran aficionado a la zarzuela, impartirá una conferencia titulada 'Hoy hablamos de zarzuela'. La charla se ofrecerá en el propio teatro, a las 20.00 horas. Además, el domingo 5 de octubre la compañía de Teatro lírico andaluz representará la zarzuela 'El Barbero de Sevilla', a las 20.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de los zancos de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    ¡Detengan las fiestas!
  4. 4

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  5. 5

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8

    Entre billares y tortillas
  9. 9 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  10. 10

    San Mateo, otra vez un poquito peor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tagaste llevará el teatro al centro cultural Deán Palacios de Calahorra

Tagaste llevará el teatro al centro cultural Deán Palacios de Calahorra