Tagaste llevará el teatro al centro cultural Deán Palacios de Calahorra Dentro de los actos del centenario del Ideal, la compañía calagurritana ofrecerá este sábado sesiones de microteatro en esta instalación municipal, que se completarán con una degustación

Actores de Tagaste, en una actuación en el Museo de la Romanización, en el marco el programa Lunarte del Consejo de la Juventud.

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:09

Como parte del programa de actos para conmemorar el centenario el teatro Ideal el grupo local Tagaste ofrecerá este sábado, 4 de octubre, varias sesiones de microteatro en las instalaciones del centro cultural Deán Palacios de Calahorra. La compañía ofrecerá tres pases a las 18.00; 19.00 y 20.00 horas, con tres obras diferentes. Los textos de las tres funciones han sido escritos por el grupo y se representarán en cada una de las plantas del edificio. A cada función podrá asistir un máximo de 25 personas, que deberán pagar 5 euros por la entrada. El precio incluye la degustación después de un vino y un pincho en el patio del centro cultural.

Por otro lado, dentro de los actos el centenario, el próximo viernes, 3 de octubre, Rafael Parrilla, ingeniero industrial y gran aficionado a la zarzuela, impartirá una conferencia titulada 'Hoy hablamos de zarzuela'. La charla se ofrecerá en el propio teatro, a las 20.00 horas. Además, el domingo 5 de octubre la compañía de Teatro lírico andaluz representará la zarzuela 'El Barbero de Sevilla', a las 20.00 horas.

