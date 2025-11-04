SOS Hospital Calahorra volverá a manifestarse en la calle el próximo sábado

La plataforma SOS Hospital Calahorra ha puesto fecha a una segunda manifestación en la ciudad riojabajeña. Será el próximo sábado 8 de noviembre, a ... las 18.30 horas, y partirá de la plaza del Raso. La protesta, como ya se hizo en la primera, continuará por las calles Grande y Mártires para terminar en la Glorieta de Quintiliano. La plataforma, que el pasado mes de septiembre registró en el Gobierno de La Rioja 9.500 firmas en apoyo a sus reivindicaciones, solicita que se declare el Hospital de Calahorra como un centro de difícil cobertura, con el objetivo de «atraer profesionales».

Asimismo, reclama el «funcionamiento al cien por cien» de las carteras de servicios; unas instalaciones «dignas» e «inversiones reales con un plan a largo plazo, que sea transparente y que lo conozca toda la población». Además, piden que «se ponga fin a la desinformación y se hable con transparencia y rigor de la situación sanitaria». En definitiva, que «se escuche y atienda las reclamaciones sanitarias de La Rioja Baja», puesto que el «hospital y la salud de los riojabajeños no pueden ser una moneda de cambio».

La primera manifestación de la plataforma en Calahorra, el pasado 29 de marzo, fue secundada por unas 5.000 personas. Desde entonces, el colectivo ha continuado realizando acciones reivindicativas, concentraciones y asambleas informativas, como las que llevó a cabo la semana pasada en Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del Río Alhama.

En estos encuentros se recordó que hace ya cerca de dos meses que se solicitó por registro, con la entrega de las firmas citadas, una reunión con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, sin que todavía se haya dado una respuesta. La solicitud «no ha sido contestada ni por él ni por nadie de su entorno», lo que en opinión de la plataforma «supone un desprecio a las peticiones de la población de nuestra comarca, que suponen el 24% de toda la población de La Rioja».

También, inciden en que el Gobierno regional debería «escuchar más a los profesionales y los ciudadanos» para «mostrar de verdad su compromiso» con el hospital, en lugar de «vender como inversiones aquello que es su obligación, como por ejemplo la factura del laboratorio (en relación a una información ofrecida por Salud en octubre sobre una segunda prórroga del contrato del servicio de laboratorio de análisis clínicos).