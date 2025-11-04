LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manifestación de la plataforma SOS Hospital Calahorra del pasado 29 de marzo. I.Á.

SOS Hospital Calahorra volverá a manifestarse en la calle el próximo sábado

La plataforma reclama entre sus reivindicaciones que el centro hospitalario riojabajeño sea declarado de difícil cobertura

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:53

Comenta

La plataforma SOS Hospital Calahorra ha puesto fecha a una segunda manifestación en la ciudad riojabajeña. Será el próximo sábado 8 de noviembre, a ... las 18.30 horas, y partirá de la plaza del Raso. La protesta, como ya se hizo en la primera, continuará por las calles Grande y Mártires para terminar en la Glorieta de Quintiliano. La plataforma, que el pasado mes de septiembre registró en el Gobierno de La Rioja 9.500 firmas en apoyo a sus reivindicaciones, solicita que se declare el Hospital de Calahorra como un centro de difícil cobertura, con el objetivo de «atraer profesionales».

