Salud renovará los vehículos del hospitalización a domicilio de Calahorra El Seris ha licitado un contrato por 114.882 euros para el arrendamiento de cuatro nuevos coches destinados al equipo médico y de enfermería de este servicio

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud (Seris), ha aprobado la licitación del arrendamiento de cuatro vehículos destinados al servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Calahorra, por un importe total de 114.882 euros (IVA incluido) y una vigencia hasta 2029.

Con esta nueva inversión «se permitirá renovar la flota de vehículos que utilizan los equipos médicos y de enfermería para atender a los pacientes ingresados en sus domicilios dentro del área de cobertura del Hospital de Calahorra», explica la Consejería de Salud en una nota de prensa, en la que también destaca que con los nuevos coches «se reforzará la capacidad de respuesta del servicio» y se «facilitarán los desplazamientos diarios del equipo médico y de enfermería, reduciendo además los tiempos de atención y los costes de mantenimiento de la flota actual».

Con esta nueva actuación, el Gobierno de La Rioja asegura que «renueva su compromiso con un modelo de atención sanitaria más cercano, sostenible y centrado en la persona» y «una vez más, potencia el Hospital de Calahorra con nuevas inversiones».

30 camas en 'casa'

El servicio de Hospitalización a Domicilio de Calahorra, como explica la Consejería de Salud, nació hace 25 años, contando actualmente con un equipo integrado por tres médicos y nueve enfermeras, que atienden a los pacientes estables que requieren tratamiento o control de nivel hospitalario, pero pueden permanecer en su domicilio.

En concreto, dispone de 30 camas asignadas, lo que permite ingresar simultáneamente a una treintena de pacientes en su propio hogar. Por su parte, el equipo sanitario les realiza curas, controles y administración de medicación «con la misma calidad asistencial que en un entorno hospitalario».

Según Salud, a lo largo de 2023 el servicio registró 744 altas, con un índice de ocupación cercano al 90% y una valoración media de satisfacción de los pacientes atendidos de 9,5 puntos. Un dato que refleja «la confianza de los usuarios en un modelo de atención que combina eficacia, comodidad y humanidad», subraya.

Por otro lado, los pacientes que acceden a este servicio deben cumplir una serie de requisitos de voluntariedad, disponibilidad social y geográfica, y criterios médicos. Entre estos últimos, destacan la existencia de un cuidador principal, la accesibilidad telefónica y la necesidad de un tratamiento de nivel hospitalario.