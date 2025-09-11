LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Plaza de toros de Calahorra, en las pasadas fiestas. I.Á.

El Ayuntamiento de Calahorra renuncia "por ahora" a cubrir la plaza de toros

La alcaldesa, Mónica Arceiz, ha explicado este jueves que el coste del proyecto se ha elevado hasta los 7 millones de euros, por lo que se ejecutará en tres plazos

Isabel Álvarez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:47

Cambio de planes en la reforma de la plaza de toros de Calahorra. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha anunciado este jueves que ... la remodelación y cubierta del coso no se llevará a cabo en esta legislatura sino en sucesivas, en el caso de que el su Gobierno continuase en el Ayuntamiento. La regidora ha explicado que el proyecto definitivo para convertir la plaza en un gran espacio multiusos eleva su coste de los 2,7 millones iniciales a los 6,8 millones, lo que ha llevado al Gobierno municipal a replantar la ejecución porque es gasto en este momento es «inasumible». En este sentido, ha precisado que la reforma se llevará a cabo en tres fases y que la primera, prevista para licitar este año, incluirá la accesibilidad. La segunda y la tercera se dejarían para siguientes legislaturas y comprenderían la reforma integral completa y el gradería en un segunda etapa, y la cubierta en la última.

