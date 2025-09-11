El Ayuntamiento de Calahorra renuncia "por ahora" a cubrir la plaza de toros La alcaldesa, Mónica Arceiz, ha explicado este jueves que el coste del proyecto se ha elevado hasta los 7 millones de euros, por lo que se ejecutará en tres plazos

Isabel Álvarez Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:47

Cambio de planes en la reforma de la plaza de toros de Calahorra. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha anunciado este jueves que ... la remodelación y cubierta del coso no se llevará a cabo en esta legislatura sino en sucesivas, en el caso de que el su Gobierno continuase en el Ayuntamiento. La regidora ha explicado que el proyecto definitivo para convertir la plaza en un gran espacio multiusos eleva su coste de los 2,7 millones iniciales a los 6,8 millones, lo que ha llevado al Gobierno municipal a replantar la ejecución porque es gasto en este momento es «inasumible». En este sentido, ha precisado que la reforma se llevará a cabo en tres fases y que la primera, prevista para licitar este año, incluirá la accesibilidad. La segunda y la tercera se dejarían para siguientes legislaturas y comprenderían la reforma integral completa y el gradería en un segunda etapa, y la cubierta en la última.

Sobre el aumento del presupuesto, Arceiz ha indicado en que un primer momento la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto, Badik Arquitectura, ya en el anteproyecto elevó el presupuesto a 4 millones de euros. Y es que, como ha explicado la regidora, para «convertirla en espacio multiusos sí era imprescindible esa gran transformación interior (en cuanto a vomitorios, salidas al exterior...) » que en un principio no se contemplo al ser la plaza un edificio protegido en el Plan General. «Con esta cifra en la cabeza, cuando Badik ya está concluyendo el proyecto definitivo , nos informa de que el presupuesto de remodelación se acerca a 7 millones de euros», ha precisado. Algo que «ahora mismo es inasumible para nuestro Ayuntamiento», ha apuntado la regidora para apuntar que «estoy segura que otros hubiesen hipotecado a Calahorra con un gasto desorbitado».

