LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno del Ayuntamiento de Calahorra, en una imagen de archivo. SANDA

El PSOE solicita en el Ayuntamiento de Calahorra un pleno para condenar el genocidio en Gaza

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09

El PSOE ha solicitado en el Ayuntamiento de Calahorra la celebración de un pleno extraordinario para «la declaración de condena del genocidio en Gaza y la defensa de los derechos humanos». Esta solicitud, como explica en una nota de prensa, tiene como objetivo trasladar al pleno calagurritano una «iniciativa de la Acampada por Palestina en La Rioja».

Así, los socialistas explican que en la Franja de Gaza «se está viviendo una gravísima situación contra la población palestina, que está siendo víctima de crímenes de guerra y posibles actos de genocidio según organizaciones internaciones como la Organización de las Naciones Unidas».

De otro lado, el PSOE destaca que «la sociedad civil, organizada a través de colectivos como la Acampada por Palestina en La Rioja, ha tomado la iniciativa para la defensa de los derechos humanos» y ha instado «a las instituciones del Estado y de la Unión Europea para que se tomen medidas que contribuyan a frenar la guerra y garantizar un alto el fuego inmediato». Por ello, el Partido Socialista considera que el pleno del Ayuntamiento de Calahorra «debe ser una correa de transmisión de la sensibilidad de la sociedad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  8. 8 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE solicita en el Ayuntamiento de Calahorra un pleno para condenar el genocidio en Gaza

El PSOE solicita en el Ayuntamiento de Calahorra un pleno para condenar el genocidio en Gaza