El PSOE solicita en el Ayuntamiento de Calahorra un pleno para condenar el genocidio en Gaza

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09

El PSOE ha solicitado en el Ayuntamiento de Calahorra la celebración de un pleno extraordinario para «la declaración de condena del genocidio en Gaza y la defensa de los derechos humanos». Esta solicitud, como explica en una nota de prensa, tiene como objetivo trasladar al pleno calagurritano una «iniciativa de la Acampada por Palestina en La Rioja».

Así, los socialistas explican que en la Franja de Gaza «se está viviendo una gravísima situación contra la población palestina, que está siendo víctima de crímenes de guerra y posibles actos de genocidio según organizaciones internaciones como la Organización de las Naciones Unidas».

De otro lado, el PSOE destaca que «la sociedad civil, organizada a través de colectivos como la Acampada por Palestina en La Rioja, ha tomado la iniciativa para la defensa de los derechos humanos» y ha instado «a las instituciones del Estado y de la Unión Europea para que se tomen medidas que contribuyan a frenar la guerra y garantizar un alto el fuego inmediato». Por ello, el Partido Socialista considera que el pleno del Ayuntamiento de Calahorra «debe ser una correa de transmisión de la sensibilidad de la sociedad».