El PSOE acusa Vox de «tirar la piedra y esconder la mano» en su denuncia por prevaricación contra el Ayuntamiento de Calahorra Esteban Martínez afeó ayer en el pleno a Maite Arnedo por «sembrar la desconfianza hacia todos los concejales» al no revelar el nombre del edil al que se asegura se le ha favorecido para no pagar una deuda con la residencia San Lázaro

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 30 de septiembre 2025, 16:12

La denuncia de la portavoz de Vox en Calahorra, Maite Arnedo, ante la Fiscalía de La Rioja por un presunto delito de prevaricación del Gobierno del PP en el expediente abierto de reclamación de deuda a un concejal de la oposición, cuya identidad se sigue sin revelar expresamente, tuvo su eco en el pleno de ayer a través del PSOE. Después de que la semana pasada Arnedo denunciase que el Partido Popular estuviese favoreciendo a este concejal al dejar pasar los plazos para reclamarle más de 23.000 euros que adeuda por la estancia de un familiar en la residencia municipal de San Lázaro, el portavoz adjunto del PSOE, Esteban Martínez, aprovechó en una de sus intervenciones para acusar a Arnedo de «tirar la piedra y esconder la mano» con este asunto al no informar abiertamente del concejal a quien supuestamente estaría beneficiando el PP. Algo, por otro lado, que la alcaldesa, Mónica Arceiz, negó tajantemente la pasada semana pasada al informar de hecho que faltarían dos años por cumplir para poder reclamarle la deuda de acuerdo al procedimiento abierto.

En este sentido, Martínez acusó a Vox de estar «jugando al despiste» para «poner en duda la conducta de todos los concejales de la oposición, dejando claro que no le interesa la financiación de los servicios públicos o su funcionamiento, sino sembrar la desconfianza hacia las instituciones y hacia todos los concejales». Por otro lado, el portavoz adjunto de los socialistas deslizó que el edil que mantiene la deuda con el Ayuntamiento debería presentar su dimisión. «Si algún concejal defiende los servicios públicos, pero de alguna forma no satisface una deuda económica con el Ayuntamiento del cual es representante y permite que esa deuda en un momento dado la paguen solidariamente el resto de ciudadanos de Calahorra», expuso inicialmente Martínez para terminar diciendo que «si eso fuera cierto carece de legitimidad ética para seguir siendo concejal de este Ayuntamiento».