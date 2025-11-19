El PSOE acusa a la alcaldesa de Calahorra de renunciar al nuevo centro de Formación Profesional

Terrenos, junto a la avenida de la Estación, en los que el Ayuntamiento tenía previsto urbanizar para la construcción del centro de FP integrada.

Sanda Sainz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:47

El PSOE acusa a la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, de renunciar al nuevo centro de Formación Profesional al eliminar la partida de 1.237.570 euros para urbanizar su entorno. Los socialistas afirman que la consignación desaparecerá para ser invertida en las obras de la plaza de toros, ampliar el aparcamiento de la catedral o reurbanizar la calle Paletillas.

Hablan de «una nueva traición a Calahorra del PP de Arceiz y Capellán que se consumará en el próximo pleno» y añaden que «la construcción del centro de FP continúa en el mismo punto exacto donde se quedó en 2023 cuando el PSOE cedió el gobierno al PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma».

En un comunicado emitido ayer reprochan al Gobierno regional que no se han ejecutado las partidas previstas en 2024 y 2025 y que fiar la urbanización y las obras del centro a los Presupuestos de 2026 «es directamente mentir a la ciudadanía de Calahorra». Señalan que cada año el ejecutivo riojano destina una partida de 800.000 euros, que no alcanzaría ni para construir el 10% y que Capellán «tira balones fuera al culpar al Gobierno de España». El PSOE critica de nuevo los recortes en el hospital, la renuncia a los fondos europeos y el rechazo de 20,5 millones para el polígono de El Recuenco.