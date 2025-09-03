LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Feria de Promostock, en septiembre del pasado año. I. Á.

Promostock se suspende en Calahorra por el viento

La feria de oportunidades se traslada al fin de semana del 12 al 14 de septiembre ante las previsiones meteorológicas de este fin de semana

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:17

La feria de oportunidades Promostock, que estaba prevista para este fin de semana en el Mercadal, se trasladará al siguiente, que corresponde al 12 al 14 de septiembre. Según ha informado el Ayuntamiento de Calahorra, a través e una nota de prensa, el cambio de fechas de la convocatoria obedece «a las rachas de viento previstas para este fin de semana».

Durante los tres días de feria los 26 establecimientos comerciales participantes ofrecerán productos de stock de calidad a precios con descuentos exclusivos. En concreto, estarán representados los sectores de la moda, calzado, deporte, lencería, estética, artículos para bebés, menaje de cocina, alimentación, juguetes, artesanía y ferretería.

Esta feria comercial es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

