La promoción de 120 viviendas en el Silo de Calahorra despierta el interés de compradores

Tras la semana de descanso por las celebraciones patronales de Calahorra, Inmobiliaria De Luis no ha dejado de recibir llamadas de posibles compradores ... para la promoción de 120 viviendas (en tres años) que Coblansa tiene previsto construir en el solar del Silo. Después de que el Ayuntamiento acordara unos días antes del inicio de las fiestas vender la parcela a esta promotora, el pasado martes, a la vuelta del parón festivo, en la inmobiliaria que se hará cargo de su venta había «un aluvión de gente y de llamadas». «Sí que hemos notado un interés por la promoción y eso que todavía no la hemos anunciado con planos. Tenemos ya unas 45 personas interesadas», señalaban desde De Luis a este periódico, al tiempo que precisaban que en parte se debe a que «sigue habiendo un déficit de vivienda en Calahorra».

«Una promoción tan grande hacía tiempo que no se veía en la ciudad», aseguran desde Inmobiliaria De Luis, que insiste en que este proyecto «supondrá un impulso para Calahorra», puesto que «hará que se mueva el mercado inmobiliario». Y es que, además de poner a disposición en la ciudad 120 viviendas nuevas, seguramente favorecerá que «se queden libres pisos de segunda mano para el alquiler o para comprar», procedentes de propietarios que busquen un cambio de residencia en esta zona.

Coblansa se ha hecho con este solar, que en la actualidad se utiliza como aparcamiento gratuito, por un total de 3.484.800 millones de euros (IVA incluido). La parcela tiene una superficie 5.887 metros cuadrados y está clasificada como suelo urbano no consolidado de uso residencial para vivienda colectiva y de uso libre público.

Parking con 178 plazas

En principio, las viviendas se distribuirán en varios bloques de planta baja más 5 y baja más 6. Además, en la parcela se creará una plaza pública con zona verde, juegos infantiles y mobiliario urbano. Por otra parte, se construirán dos plantas de aparcamiento subterráneo. La primera se destinará para un parking público en régimen de rotación con una capacidad estimada de 178 plazas y la segunda planta, para los garajes de las viviendas.

La venta de este solar municipal, muy cuestionado por el PSOE («ha sido puesto en manos privadas para tapar el agujero económico del Ayuntamiento», decía días atrás el partido), supone por otra parte privar a la ciudad de un espacio en el que habitualmente se celebran grandes acontecimientos, como el mercado de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, el festival Kalagurrirock o el concierto principal de las fiestas.

A pesar de ello, desde el Ayuntamiento se explicó ayer a Diario LA RIOJA que el municipio cuenta con parcelas públicas de grandes dimensiones en las que pueden desarrollarse estos eventos, como «el aparcamiento de la Era Alta o el de la catedral».

De todos modos, el Consistorio puede de momento seguir haciendo uso el Silo, una vez que en el pliego de prescripciones técnicas de la venta del solar se establece que el Consistorio se reserva la disponibilidad de los terrenos para mantener el uso de aparcamiento público gratuito en superficie, así como la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas temporales hasta que no se inicie la construcción de las viviendas.