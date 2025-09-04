LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aparcamiento en el solar del Silo, vendido por el Ayuntamiento a Coblansa, junto al que se encuentra el centro joven municipal. I. Á.

La promoción de 120 viviendas en el Silo de Calahorra despierta el interés de compradores

La Inmobiliaria De Luis, que comercializará los pisos, cuenta ya con una lista de unas 45 personas dispuestas a adquirirlos

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:56

Tras la semana de descanso por las celebraciones patronales de Calahorra, Inmobiliaria De Luis no ha dejado de recibir llamadas de posibles compradores ... para la promoción de 120 viviendas (en tres años) que Coblansa tiene previsto construir en el solar del Silo. Después de que el Ayuntamiento acordara unos días antes del inicio de las fiestas vender la parcela a esta promotora, el pasado martes, a la vuelta del parón festivo, en la inmobiliaria que se hará cargo de su venta había «un aluvión de gente y de llamadas». «Sí que hemos notado un interés por la promoción y eso que todavía no la hemos anunciado con planos. Tenemos ya unas 45 personas interesadas», señalaban desde De Luis a este periódico, al tiempo que precisaban que en parte se debe a que «sigue habiendo un déficit de vivienda en Calahorra».

