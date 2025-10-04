El Plan 'Calahorra impulsa' obtiene 3,7 millones de financiación europea

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 4 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Calahorra recibirá nuevos fondos europeos para poder llevar a cabo proyectos urbanísticos que promuevan el desarrollo sostenible. En concreto, la ciudad ha sido beneficiada con 3,7 millones de euros procedentes del Plan EDIL (Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales), que se prevén invertir en el plan de actuación integrado 'Calahorra impulsa', con un presupuesto de 6,16 millones de euros.

La ayuda, aprobada por el Gobierno de España, representa el 60% del coste total de las actuaciones previstas y supone el importe íntegro que estaba consignado para La Rioja. Para el concejal de Fondos Europeos, Mario Nafría, la obtención de esta financiación es el «resultado de un trabajo largo, riguroso y colaborativo por parte del equipo técnico y político del Ayuntamiento».

Por otro lado, los fondos europeos que acaba de conseguir el Ayuntamiento irán destinados a los programas 'Calahorra más inclusiva y dinámica', que supone el 65,95% del presupuesto, y 'Calahorra segura, accesible y digital', con el 34,05% del total.

El primero de ellos, con una inversión de 4.065.000 euros, busca consolidar la avenida de Valvanera como un punto estratégico de unión de Calahorra. Entre sus principales actuaciones destacan la remodelación de la plaza de toros y la transformación de las plazas Comuneros de Castilla, Monasterio de Yuso y de la Constitución, así como las calles Teniente Palacio y José María Medinaveitia. Estas zonas se renovarán «como espacios de convivencia» con instalaciones deportivas y mobiliario urbano sostenible. También se incluye la creación de refugios climáticos en las plazas de los Comuneros de Castilla y Monasterio de Yuso y las calles Teniente Palacio y José María Medinaveitia con la plantación de árboles, la instalación de fuentes y la creación de lugares de sombra.

El segundo de los proyectos tiene un coste de 2.100.000 euros y se centrará en la renovación del tramo final de Valvanera; la conexión de los polígonos y el parque del Cidacos con un carril bici y la creación itinerarios seguros y pasos peatonales inteligentes.