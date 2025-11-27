Placas solares, taquillas, cafetería y punto de recarga para móviles, en la nueva intermodal de Calahorra El bus urbano llegará desde el día 15 de diciembre a la terminal y realizará la parada después de la del B-5

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La nueva parada del bus urbano en el complejo para el transbordo intermodal de pasajeros en Calahorra, que se abrirá al público el próximo 15 de diciembre, implica un cambio en el itinerario de este servicio. Así, la línea que recorre la plaza del Raso al hospital, con una longitud de 8,1 kilómetros, tendrá ahora las siguientes paradas: plaza del Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B-5, estación intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles-avenida Achútegui de Blas, centro de salud, pistas de atletismo, C.M.P. La Planilla, plaza de toros, tanatorio y hospital.

Por otro lado, el itinerario de 6,5 kilómetros que va desde el hospital a la plaza del Raso parará en el hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. La Planilla, pistas de atletismo, centro de salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, estación intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza del Raso.

Distintos espacios y servicios de la nueva estación. A.C.

Con la apertura del nuevo complejo intermodal, la estación de autobuses actual, en la calle Miguel de Cervantes, quedará cerrada a partir del 15 de diciembre. En cuanto a la nueva terminal, el edificio, como informa el Ayuntamiento, está cubierto con placas fotovoltaicas y cuenta con una zona de taquillas y de atención al pasajero; sala de espera; cafetería-restaurante con una cocina completamente equipada; baños, uno de ellos para personas con movilidad reducida; vestuarios para trabajadores y un almacén. También dispone de conexión wifi y de una sala multiusos con 160 sillas y un aforo máximo para 320 personas.

Asimismo, está dotado de un poste de recarga para coches eléctricos y el autobús urbano y de un punto de recarga para móviles, zona de aparcamiento de vehículos, aparcabicis y jardines. Su puesta en funcionamiento «supondrá un importante avance en la conectividad de la ciudad, clave para el desarrollo económico y social de Calahorra y su comarca».

Temas

Calahorra