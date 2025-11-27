La estación de tren intermodal de Calahorra abrirá al público el próximo 15 de diciembre

La estación de tren para el transbordo intermodal de Calahorra se abrirá al público la tercera semana de diciembre, una vez que este mes ... de noviembre se han llevado a cabo los trabajos de plantación del arbolado que estaban pendientes de realizar para poder dar finalizadas las obras. Tal y como ha podido conocer Diario LA RIOJA, la nueva estación de autobuses, construida junto a la del ferrocarril, estará operativa desde el próximo 15 de diciembre, aunque únicamente con los servicios básicos. El resto, como la cafetería, se pondrán en marcha en las siguientes semanas. Lo que sí funcionará desde el día 15 será la parada habilitada para el autobús urbano, que conectará las dos estaciones con el casco urbano.

De otro lado, el acceso a la estación para los vehículos se realizará a partir de ahora a través del nuevo vial que se ha creado desde la calle Viacampo, con un sentido único de circulación, mientras que la salida será por la avenida de la Estación. Para los peatones la entrada se podrá efectuar tanto desde la avenida de la Estación como por la calle Viacampo.

Las obras, que se han desarrollado durante más de año y medio, han dado lugar a una nueva estación de autobuses a través de la rehabilitación de dos naves-almacén de Renfe, en donde ahora se ubica la cafetería, las taquillas y una sala de usos múltiples. La conexión de este edificio con el del ferrocarril se ha logrado con la adaptación de parte del andén situado entre los dos inmuebles como zona de esparcimiento con pérgolas.

ACCESOS Los vehículos deberán entrar por la calle Viacampo y salir por la avenida de la Estación

SERVICIOS La terminal cuenta con cafetería, recarga de coches eléctricos y sala multiusos

La actuación (adjudicada a la UTE MLN-Prosercon) ha contemplado también la urbanización del entorno, dando lugar a una nueva plaza denominada 'Intermodal', en la que se ha implantado la zona de dársenas para los autobús, un área de aparcamiento y un punto solar de recarga para dispositivos con conexión USB. Además, se han creado zonas ajardinadas e itinerarios peatonales accesibles.

La empresa Autobuses Jiménez estará a cargo de la nueva estación como adjudicataria del contrato de gestión del servicio para los próximos cuatro años. La firma riojana de transporte de pasajeros se encargará del estacionamiento y del tráfico de autobuses y de los servicios generales, como la atención al cliente, los objetos perdidos, la venta presencial de billetes en la taquilla y la consigna.

Además, prestará el servicio de ocio y restauración, que comprende la explotación del bar-cafetería, así como la explotación de los espacios publicitarios, la apertura de la sala multiusos y la gestión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras funciones.

La construcción de la nueva estación intermodal ha tenido un coste de 4.1 millones de euros. Para financiarlos el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 981.240 euros aportados por los Fondos Next Generation y otra de 1,8 millones de euros procedentes del Gobierno de La Rioja.