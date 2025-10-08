La Peña Crianza Rojilla recauda 454 euros para la Asociación del Síndrome X Frágil
Este evento se llevó a cabo aprovechando el partido de fútbol que el Calahorra jugó por la tarde contra el Pradejón
Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:28
El domingo la Peña Crianza Rojilla celebró una jornada solidaria en el bar Oasis para recaudar fondos para la Asociación Síndrome X Frágil y se ... lograron 454 euros. La programación incluyó por la mañana globoflexia y juegos con Nacho 'Flor y Nata', vermú musical con el cortador de jamón Fernando Cordón. Contó lo la colaboración de dj Escri, Sergio Two House, Bar Sabores y Panadería Llorente.
Este evento se llevó a cabo aprovechando el partido de fútbol que el Calahorra jugó por la tarde contra el Pradejón y teniendo en cuenta que el próximo 10 de octubre se conmemora el Día Europeo del Síndrome X Frágil. Es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria, una enfermedad provocada por un gen que provoca diferentes grados de afección y está relacionado con el cromosoma X.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión