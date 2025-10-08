LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Calahorra. Isabel Álvarez
Calahorra

La Peña Crianza Rojilla recauda 454 euros para la Asociación del Síndrome X Frágil

Este evento se llevó a cabo aprovechando el partido de fútbol que el Calahorra jugó por la tarde contra el Pradejón

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:28

El domingo la Peña Crianza Rojilla celebró una jornada solidaria en el bar Oasis para recaudar fondos para la Asociación Síndrome X Frágil y se ... lograron 454 euros. La programación incluyó por la mañana globoflexia y juegos con Nacho 'Flor y Nata', vermú musical con el cortador de jamón Fernando Cordón. Contó lo la colaboración de dj Escri, Sergio Two House, Bar Sabores y Panadería Llorente.

