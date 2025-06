Pámpano se cae de Holika y Gran Reserva a las puertas de los festivales

Pámpano se cae de Holika y Gran Reserva a las puertas de ambos festivales. La firma riojana especializada en la asistencia de eventos no ... estará al frente del servicio de barras de ambas citas musicales, como ha venido haciendo en las tres últimas ediciones de Holika en Calahorra y en la primera de Gran Reserva. Los motivos, según explica su responsable, Luis Miguel López, se fundamentan en el hecho de que la empresa «no puede asumir» las condiciones que la promotora de los dos eventos, Burcor Producciones, marca para gestionar el servicio de hostelería. Si bien, aunque López precisa que «hemos estado apurando hasta el final» para poder llegar a un acuerdo, finalmente ha decidido no participar este año en los festivales de Calahorra.

Así se lo han trasladado también esta semana, a dos semanas de la celebración de Gran Reserva y a tres semanas de Holika, a sus trabajadores y colaboradores en un comunicado, en el que se cita que la falta de entendimiento en las negociaciones entre ambas partes se debe a que «nuestra línea empresarial siempre ha sido intentar evitar riesgos extraordinarios que nos lleven a un desequilibrio insalvable y en este caso en concreto no podemos asumir más».

La firma contó en sus barras en la pasada edición con un equipo de 115 camareros y camareras. Muchos de ellos estaban pendientes estos días de conocer el plan de organización para este año («hay personas que se cogen las vacaciones en las fechas del festival», dice López) por lo que piden disculpas por «el silencio y la incertidumbre de estos días a vuestras preguntas».

De todos modos, y a pesar de no haber alcanzado un acuerdo con Burcor, desde Pámpano se desea «la mejor de las suertes a la organización de dichos festivales». Por su parte, desde Burcor se señaló ayer este periódico que el servicio de hostelería para los festivales «está cubierto, garantizando un correcto y profesional funcionamiento de la hostelería». No obstante, la organización asegura que de momento aún no puede informar del nombre de la empresa que se hará cargo del servicio.