Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
La popular orquesta gallega, para muchos la mejor de España, vuelve esta noche a las fiestas de la ciudad
Calahorra
Viernes, 29 de agosto 2025, 17:25
La popular orquesta gallega, para muchos la mejor de España, recala de nuevo en las fiestas de Calahorra con su Epic Tour. Los técnicos ... y el elenco artístico preparan desde las cinco de la tarde los escenarios y el montaje para el concierto de esta noche. La actuación está prevista a las 00.00 horas en el parking del Silo.
La orquesta gallega, con más de 30 años en los escenarios, ha llegado con seis tráilers, que se convertirán en plataformas para el espectáculo. Panorama ofrecerá un espectáculo de música, baile y luces de más de tres horas de duración. La expectación en la ciudad vuelve a ser máxima para, sin duda, la noche más esperada de las celebraciones patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio.
