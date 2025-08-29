LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Desembarco de la orquesta Panorama en Calahorra. I.Á.

Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers

La popular orquesta gallega, para muchos la mejor de España, vuelve esta noche a las fiestas de la ciudad

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:25

La popular orquesta gallega, para muchos la mejor de España, recala de nuevo en las fiestas de Calahorra con su Epic Tour. Los técnicos ... y el elenco artístico preparan desde las cinco de la tarde los escenarios y el montaje para el concierto de esta noche. La actuación está prevista a las 00.00 horas en el parking del Silo.

