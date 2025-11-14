LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Operarios de la empresa adjudicataria de las obras, trabajaban ayer en uno de los tramos de la carretera LR-482. I. Á.
Calahorra

Las obras de refuerzo del firme en la Carretera de Murillo ponen fin a sus baches

El Gobierno de La Rioja invierte 474.680 euros en esta actuación, que ha obligado a cortar al tráfico el vial hasta el 21 de noviembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

La carretera entre Calahorra y su pedanía de Murillo (LR-482) se despide por fin de sus baches. Las obras de refuerzo del firme ... en este vial, comprometidas por el Gobierno de La Rioja ante las quejas de agricultores, empresas asentadas en la zona y propietarios de fincas de recreo, han comenzado esta semana con la previsión de que estén concluidas el 21 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

