Las obras de refuerzo del firme en la Carretera de Murillo ponen fin a sus baches

La carretera entre Calahorra y su pedanía de Murillo (LR-482) se despide por fin de sus baches. Las obras de refuerzo del firme ... en este vial, comprometidas por el Gobierno de La Rioja ante las quejas de agricultores, empresas asentadas en la zona y propietarios de fincas de recreo, han comenzado esta semana con la previsión de que estén concluidas el 21 de noviembre.

Hasta entonces la carretera permanecerá cortada al tráfico de vehículos con el fin de garantizar la seguridad vial de los usuarios. El corte, como explica el Ejecutivo regional, se debe «a la necesidad del uso de maquinaria pesada para el extendido de mezclas bituminosas», que ocupan «el ancho completo de la calzada». Ante esta circunstancia es «muy complicado el mantenimiento del tráfico en condiciones de seguridad para los usuarios y los trabajadores», señala el Gobierno riojano desde donde se han habilitado desvíos alternativos.

Así, en el corte del punto kilométrico 0+000 al punto kilométrico 1+500 se encuentra la opción de circular por LR-134 y el camino de Alcanadre. Por otro lado, en el corte entre los puntos kilométrico 1+500 y 3+040 debe utilizarse el camino aledaño, paralelo a la carretera en la que se está actuando.

No obstante, para garantizar el acceso de los propietarios a fincas y empresas se han instalado señales al inicio y al final del tramo afectado.

3 kilómetros

La actuación que se está desarrollando, adjudicada por un total de 474.680 euros, se lleva a cabo en un tramo de 3.050 metros de longitud y 5,8 metros de anchura, entre el enlace de la carretera LR-134 y Murillo. Hasta ahora, el firme de este vial presentaba diferentes zonas de baches y repelados. Además, en varios puntos están cedidos los bordes de la vía, que ha necesitado a lo largo del tiempo de la ejecución de numerosas labores de bacheo.

El proyecto para la mejora de la carretera comprende la reparación de los baches existentes, para, posteriormente, llevar a cabo un recrecimiento del firme mediante el extendido de dos capas de aglomerado: una base de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor, y una capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor.

La intervención incluye también la renovación de la señalizacion vertical y el pintado de las marcas longitudinales

A continuación, se procederá a la renovación de la señalización vertical y el pintado de las marcas longitudinales de los bordes. A este respecto, la señalización actual, debido al tiempo transcurrido desde su colocación, ha perdido la retrorreflexión y el resto propiedades necesarias para su correcta visibilidad.

Las obras incluyen también la elevación de la barrera de seguridad existente, sustituyendo los postes IPN actuales por nuevos postes tubulares. Por último, se prevé sustituir los pretiles del paso superior que se encuentra sobre la vía de ferrocarril y en el paso superior sobre el canal de Lodosa. La UTE conformada por las empresas Excavaciones Redondo Solozábal y Excavaciones Fermín Osés está al frente de los trabajos con los que se espera poner fin a las malas condiciones de la carretera, por la que además discurre el Camino de Santiago del Ebro.