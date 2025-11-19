El Ayuntamiento de Calahorra abre mañana un nuevo punto de recogida de residuos domésticos

El Ayuntamiento de Calahorra ha habilitado un nuevo punto de recogida de residuos domésticos con la colaboración de FCC, en una nave de esta ... empresa situada en la calle Camino de la Ribera, 3, junto a la vía del tren. Este servicio gratuito entrará en funcionamiento a partir de mañana y está dirigido a los empadronados en la ciudad. Permitirá la reutilización, recuperación y reciclaje de materiales, evitando los vertederos incontrolados.

La alcaldesa, Mónica Arceiz, visitó ayer las instalaciones y declaró que «es algo muy esperado y demandado por los calagurritanos desde hace mucho tiempo y supone un paso más para conseguir nuestro objetivo de que Calahorra sea una ciudad más limpia y mejorar la gestión ambiental, para avanzar también hacia una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente» y añadió que «se trata de dar facilidades a los vecinos». Arceiz estuvo acompañada por los concejales de medio ambiente, David Navarro, y limpieza, David Antoñanzas.

Arceiz recordó que las empresas deben tener su propia gestión de residuos y este nuevo punto se destina exclusivamente a particulares. Dispone de cinco grandes contenedores para cada material. Tres son para voluminosos, uno para escombros y dos para todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Se recogen desde cedés, deuvedés, pilas, monitores y pantallas hasta electrodomésticos, muebles, equipos de aire acondicionado, productos fotoquímicos y baterías de móviles y de vehículos; así como ropa usada y zapatos en bolsas cerradas, deshechos de construcción y demolición en recipientes como sacos o cubos; y aceite vegetal y mineral usado.

El centro de recogida es complementario al punto móvil, al de las oficinas de FCC y al servicio telefónico de retirada voluminosos

Las instalaciones abrirán al público de lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas y los sábados de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos estará cerrado.

El jefe del servicio de FCC en La Rioja, Juan Montes, explicó que un operario tomará los datos necesarios para disponer de un registro de quién hace la entrega. La empresa se encargará de la gestión del material recibido para su tratamiento.

Por otro lado, se podrán llevar residuos de pequeñas obras en viviendas, pero para grandes volúmenes de construcción el Ayuntamiento habilitará otro lugar.

Servicio complementario

Arceiz quiso dejar claro que este servicio no sustituye a la recogida diaria de enseres que realiza el Consistorio previa solicitud telefónica a través de los números 941 35 06 39 y 687 23 71 43 , sino que la complementa.

Además, la ciudad cuenta con un punto móvil que se instala todos los jueves en el solar del Silo, de 9.15 a 12.15 horas, y en la plaza del Raso los sábados desde las 11.45 hasta las 14.45.

Asimismo, en las dependencias de FCC de la calle Obispo Arenzana número 8 (donde están las oficinas, que cambiarán a Diego Velázquez una vez terminadas las reformas) también pueden depositarse electrodomésticos pequeños de lunes a viernes de 12.00 a 14.30 horas.