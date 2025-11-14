LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Calahorra, en una imagen de archivo. I.Á.

'Noche de Monólogos' en Fundación Caja Rioja

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Fundación Caja Rioja y la productora La Rural han organizado para este viernes la actividad Noche de Monólogos, en la que participan Marta Verano y Alfonso. Después de su actuación habrá un micrófono abierto para quienes se animen a actuar. La cita tendrá lugar en el Centro Fundación Caja Rioja, a las 19.30 horas.

De otro lado, esta convocatoria se incluye en el ciclo Escena Calahorra, con el que la fundación y La Rural buscan promover «un espacio para la creatividad y el talento». Informa Isabel Álvarez

