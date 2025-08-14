El Hospital de Calahorra implanta el servicio de Teledermatología Los dermatólogos del centro han comenzado a dar citas y realizar diagnósticos con las fotos de pacientes tomadas en Atención Primaria

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 14 de agosto 2025, 19:26 Comenta Compartir

El Hospital de Calahorra ha ampliado su cartera de servicios en Dermatología al poner en marcha el sistema de teledermatología, ya implantado en otras zonas de salud de La Rioja «con un gran impacto positivo sobre las listas de espera y el pronóstico de patologías de piel», destaca el Gobierno riojano.

Según explica el Ejecutivo regional, tras la citación y atención de pacientes iniciada desde el centro de salud de Calahorra hace unos días, los especialistas del hospital riojabajeño han comenzado ya a realizar diagnósticos, agendar citas presenciales si se considera necesario y prescribir tratamientos.

El proceso se inicia en la consulta del médico de Atención Primaria, con la valoración de una lesión cutánea. En caso de duda frente al diagnóstico o si se entiende que el caso precisa de una atención por parte del dermatólogo, el personal de enfermería de Atención Primaria realiza una foto dermatológica (dermatoescopia digital) que es remitida de inmediato a través de la historia clínica electrónica al especialista. Entonces, este profesional interpreta las imágenes recibidas y decide si es o no preciso citar al paciente, en su caso con urgencia si se detecta una lesión tumoral maligna, o con un plazo mayor para patologías más banales.

Tal y como destaca el Gobierno de La Rioja, esta modalidad de cribado y consulta lleva dos años siendo utilizada en el Servicio Riojano de Salud «con gran éxito», ya que «se calcula que ha logrado reducir en más de un 76% la demora media para acceder a una consulta con el dermatólogo». De este modo, «se consigue un diagnóstico precoz que posibilita una intervención más temprana en los tumores de piel, logrando un mejor pronóstico tanto del carcinoma epidermoide como del melanoma», valora el Gobierno riojano.