El hospital de Calahorra cuenta con nuevos equipos de diagnóstico tras una inversión de 329.000 euros

El Hospital de Calahorra dispone de nuevos equipos de diagnóstico y de apoyo al diagnóstico, que acaba de adquirir la Consejería de Salud por ... un total de 329.000 euros. En concreto, se trata de dos ecógrafos para el servicio de radiodiagnóstico por imagen; un ecocardiógrafo para diagnóstico del corazón; así como un aparato de ecografía con especial resolución para rehabilitación, utilizado para evaluar tejidos blandos, articulaciones y guiar terapias. Además, el centro cuenta con unas nuevas gafas de realidad virtual para reducir la ansiedad y la claustrofobia durante la realización de pruebas de resonancia magnética.

Esta inversión, como informa el Gobierno de La Rioja, forma parte de la partida global de 700.000 euros consignada en los Presupuestos de 2025 para inversiones en el hospital comarcal, el cual se integró el año pasado en el Servicio Riojano de Salud como un centro más de su red asistencial. En ese momento, en el año 2024, la Administración riojana informa que se invirtieron otros 700.000 euros.

Los 1,4 millones de euros invertidos entre los años 2024 y 2025 constituyen, según el Ejecutivo regional, «la prueba evidente de la apuesta de la Consejería de Salud y Políticas Sociales por la modernización y mejora de la calidad asistencial del Hospital de Calahorra». También, asegura que este centro hospitalario «va incrementando su cartera de servicios y reforzando su plantilla de profesionales». De otro lado, el presupuesto del hospital para este 2025 es de 48 millones de euros, siendo «la cifra más elevada de su historia».