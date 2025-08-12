LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital de Calahorra. Isabel Álvarez

El hospital de Calahorra cuenta con nuevos equipos de diagnóstico tras una inversión de 329.000 euros

Entre la equipación adquirida se encuentran unas gafas de realidad virtual para reducir la claustrofobia en las pruebas de resonancia

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 12 de agosto 2025, 07:38

El Hospital de Calahorra dispone de nuevos equipos de diagnóstico y de apoyo al diagnóstico, que acaba de adquirir la Consejería de Salud por ... un total de 329.000 euros. En concreto, se trata de dos ecógrafos para el servicio de radiodiagnóstico por imagen; un ecocardiógrafo para diagnóstico del corazón; así como un aparato de ecografía con especial resolución para rehabilitación, utilizado para evaluar tejidos blandos, articulaciones y guiar terapias. Además, el centro cuenta con unas nuevas gafas de realidad virtual para reducir la ansiedad y la claustrofobia durante la realización de pruebas de resonancia magnética.

