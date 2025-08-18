El Hospital de Calahorra ha ampliado consultas y servicios en doce especialidades durante el último año

El Gobierno de La Rioja ha informado sobre el incremento de la cartera de servicios del Hospital de Calahorra en el último año. Según comunica, ... se han reforzado áreas tan demandadas como cardiología, oftalmología, otorrinolaringología o neurología; ampliando la unidad del dolor o sumando horas de realización de pruebas diagnósticas en endoscopias digestivas, ecografías o resonancias magnéticas.

Indica que son un total de doce especialidades las que ofrecen una mayor atención a los pacientes de La Rioja Baja que hace un año y señala que esto es una prueba de la apuesta del Gobierno de La Rioja por potenciar el hospital comarcal que en enero de 2024 quedó totalmente integrado en el Servicio Riojano de Salud.

En concreto detalla que en endoscopia digestiva se han sumado tres sesiones semanales más por las tardes. En diagnóstico por imagen la realización de resonancias magnéticas se ha extendido también a los sábados; ampliada la oferta de ecografía, a través de soporte radiológico externo, y de densitometría y tomografía computarizada.

Cardiología cuenta con una consulta diaria adicional, oftalmología tiene siete consultas más a la semana y la atención de dos optometristas más cada día, neurología dispone de soporte de profesionales en jornada ordinaria, nefrología un incremento de una consulta de especialistas, urología tres consultas más (una de mañana y dos de tarde) cuatro días a la semana, otorrinolaringología una o dos consultas más de tarde cuatro días a la semana.

Respecto a la unidad del dolor, se han ampliación puestos de cirugía mayor ambulatoria para intervencionismo en terapia del dolor, en farmacia hospitalaria hay refuerzo para facilitar la integración de los servicios de farmacia de los hospitales del SERIS y su logística, en cirugía refuerzo para incremento de la actividad quirúrgica y en urgencias también se ha reforzado la atención tanto pediátrica como general.

Según el ejecutivo regional, con estos cambios en la cartera de servicios en las distintas especialidades se está consiguiendo poco a poco ir disminuyendo los pacientes en espera y agilizando la atención tanto en pruebas diagnósticas como en actividad intervencionista. Cita, por ejemplo, que se ha pasado de realizar 4.322 ecografías de enero a junio de 2023 a 5.363 ecografías en el mismo periodo de este año; de 960 colonoscopias/gastroscopias a 1.222; o de 1.867 operaciones en los seis primeros meses de 2023 a 1.945 en los seis primeros de 2025.