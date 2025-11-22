LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Homenaje a las peñas deportivas en Calahorra

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:13

El club de coleccionismo El Lazarillo homenajea estos días a las peñas deportivas de Calahorra con una exposición que se puede visitar tanto hoy como mañana domingo en el centro cultural Fernando Herce.

La muestra se compone de camisetas, bufandas, jarras, cromos y numerosos objetos relacionados con el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barsa, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, así como el CD Calahorra y la peña Crianza Rojilla. Además, ha editado un sello y postales en referencia a estas peñas y al 70 aniversario de la peña Calahorrana del Athletic de Bilbao.

