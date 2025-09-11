General Gallarza acogerá el 'Día del Comercio en la calle' el 3 de octubre
Está abierto a todos los comerciantes de Calahorra y forma parte de las actividades incluidas en el plan municipal de dinamización para este sector
Calahorra
Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:30
El Ayuntamiento de Calahorra volverá a organizar el próximo 3 de octubre 'El Día del Comercio en la calle'. En esta segunda edición de ... la actividad, los negocios participantes se ubicarán con expositores en la calle General Gallarza, de 16.00 a 22.00 horas. De otro lado, los establecimientos comerciales que quieran participar pueden inscribirse hasta el 22 de septiembre enviando un email a administracion@argandona.es.
'El Día del Comercio en la calle' está abierto a todos los comerciantes de Calahorra y forma parte de las actividades incluidas en el plan municipal de dinamización para este sector, que el Ayuntamiento pone en marcha con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) y el apoyo de las asociaciones de comerciantes de la localidad.
