LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Álvarez
Calahorra

General Gallarza acogerá el 'Día del Comercio en la calle' el 3 de octubre

Está abierto a todos los comerciantes de Calahorra y forma parte de las actividades incluidas en el plan municipal de dinamización para este sector

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:30

El Ayuntamiento de Calahorra volverá a organizar el próximo 3 de octubre 'El Día del Comercio en la calle'. En esta segunda edición de ... la actividad, los negocios participantes se ubicarán con expositores en la calle General Gallarza, de 16.00 a 22.00 horas. De otro lado, los establecimientos comerciales que quieran participar pueden inscribirse hasta el 22 de septiembre enviando un email a administracion@argandona.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  7. 7 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  8. 8 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  9. 9 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  10. 10 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja General Gallarza acogerá el 'Día del Comercio en la calle' el 3 de octubre

General Gallarza acogerá el &#039;Día del Comercio en la calle&#039; el 3 de octubre