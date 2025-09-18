LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Castiella muestra, en la concentración de ayer, un documento en el que se señalan las firmas recogidas por la plataforma SOS Hospital Calahorra. I. Á.

SOS Hospital Calahorra registra más de 9.500 firmas a favor de sus demandas

La plataforma ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de La Rioja para abordar la situación del centro hospitalario

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:46

La plataforma SOS Hospital Calahorra, que sigue desde hace medio año concentrándose los miércoles, registró ayer en la oficinas del Gobierno riojano 9.584 ... firmas de ciudadanos de toda La Rioja Baja, con el fin de insistir a la Consejería de Salud en mejoras para este centro hospitalario y su gestión. «El Gobierno de La Rioja tiene la obligación de escucharnos», señaló el médico Jesús Castiella, uno de los portavoz del colectivo, al valorar haber podido avalar con más de 9.500 rúbricas sus reivindicaciones.

