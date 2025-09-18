SOS Hospital Calahorra registra más de 9.500 firmas a favor de sus demandas

La plataforma SOS Hospital Calahorra, que sigue desde hace medio año concentrándose los miércoles, registró ayer en la oficinas del Gobierno riojano 9.584 ... firmas de ciudadanos de toda La Rioja Baja, con el fin de insistir a la Consejería de Salud en mejoras para este centro hospitalario y su gestión. «El Gobierno de La Rioja tiene la obligación de escucharnos», señaló el médico Jesús Castiella, uno de los portavoz del colectivo, al valorar haber podido avalar con más de 9.500 rúbricas sus reivindicaciones.

Junto con las firmas, la plataforma registró también una solicitud de reunión con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, para trasladarle de manera directa la situación en la que se encuentra el hospital riojabajeño desde su integración en el Servicio Riojano de Salud (Seris) y sus propuestas para captar médicos especialistas y mejorar servicios.

En este sentido, durante la concentración de ayer, frente al Ayuntamiento, Jesús Castiella hizo hincapié en la necesidad de declarar el Hospital de Calahorra como centro de «difícil cobertura» para «poder atraer a profesionales». Asimismo, reivindicó «plantillas completas y estables, servicios abiertos y recursos suficientes».

El colectivo pide que el hospital riojabajeño sea declarado de difícil cobertura para atraer médicos

El portavoz de la plataforma fue también muy crítico con las informaciones ofrecidas en los últimos meses por la Consejería de Salud en relación a inversiones en el centro o mejoras de especialidades.

De hecho, calificó estas noticias como «desinformación» y pidió a Salud que «hable con rigor y transparencia». Así, se detuvo en el área de Oftalmología para criticar que la Consejería de Salud «apuesta por sustituir a los oftalmólogos por optometristas» cuando «nunca un óptico puede sustituir la labor de un médico especialista, cuando las decisiones clínicas solo le corresponden a él». Además, remarcó que «todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por un médico especialista».

«Preservar la sanidad»

Como en otras ocasiones, desde la plataforma se quiso dejar claro su carácter apolítico, ya que «nuestra única motivación es preservar la sanidad de Calahorra y de toda La Rioja Baja». No obstante, Jesús Castiella cargó contra el Partido Popular de Calahorra al que acusó de preferir «obedecer al Gobierno de La Rioja y a la Consejería antes que escuchar a sus propios vecinos».