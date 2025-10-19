Pop, rock e indie, en el festival El Casco Antiguo Suena en Calahorra
Calahorra
Domingo, 19 de octubre 2025, 17:31
La sexta edición del festival El Casco Antiguo Suena reunió el pasado sábado a numeroso público de todas las edades en el Rasillo de San ... Francisco. El evento musical, organizado por el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra, contó con tres bandas de rock, pop e indie referentes del panorama nacional, como son Entre Líneas, Repion y Anabel Lee.
La jornada comenzó por la tarde con las mezclas de Trazas de Indie DJ y después de los conciertos las sesiones de los djs Dani Toral y Sergio Moya cerraron el festival. No faltó tampoco una zona gastronómica y un taller de manualidades para los más pequeños.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión