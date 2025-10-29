LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vistas del casco antiguo de Calahorra desde la torre de la catedral. I. Á.

Una empresa de reparto excluye al casco antiguo de Calahorra por un robo a un repartidor

Vecinos afectados consideran la medida «discriminatoria», mientras que la asociación del barrio presentará una «reclamación»

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Comenta

Gloria Ruiz hizo una compra 'on line' de un papel pintado a una empresa de Valencia para empapelar una pared en la casa de su ... madre en Calahorra, que además reside en la vivienda de al lado. Hasta ahí, todo normal. Realizó el pagó, recibió la confirmación y esperó a que le enviaran el pedido a casa. Su sorpresa llegó a los días cuando le dijeron que tenía que ir a recoger el envío a las oficinas de la firma de reparto GLS porque esta no llevaba paquetes al casco antiguo de la ciudad.

