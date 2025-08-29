Donaire y Domínguez, color local en la plaza calagurritana

Ocho meses después de clausurar la temporada taurina en La Rioja, la plaza de toros de Calahorra vuelve a abrir sus puertas para dar ... comienzo a una nueva edición de su feria taurina. La ciudad bimilenaria se prepara para tres días de festejos que, como en la pasada edición, incluyen una novillada con picadores, una corrida de rejones y una a pie.

Uno de los atractivos del ciclo, organizado por la empresa Tauro Luján —gestora del coso al igual que la temporada pasada—, es la presencia de dos toreros locales: el novillero Alberto Donaire, que actuará esta tarde, y el rejoneador Sergio Domínguez, que tomará parte en el festejo del sábado.

La feria arranca esta misma tarde con una novillada del prestigioso hierro navarro de Pincha, habitual en plazas de categoría como la de Pamplona, dentro de la exigente Feria del Toro. En el cartel figura un mano a mano de interés entre el calagurritano Alberto Donaire, que pisa el albero de su plaza un año después de su última actuación, y Pedro Andrés, novillero de Vitoria con una creciente legión de seguidores en tierras riojanas. Donaire, además, tiene otro compromiso de peso esta temporada en La Rioja ya que el próximo mes de septiembre está anunciado en la feria del 'Zapato de Oro' de Arnedo.

Castella, Talavante y Octavio García 'El Payo', el broche de oro de la feria en la corrida del domingo

Mañana sábado será el turno del festejo de rejones, con toros de la ganadería portuguesa de Rosa Rodríguez. Abrirá cartel el calagurritano Sergio Domínguez, que viene de firmar una sólida actuación la semana pasada en la plaza de toros de Las Ventas. Le acompañarán la reconocida amazona francesa Lea Vicens, que ya actuó en Calahorra en 2023, y el navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, que afronta su primera temporada como figura en solitario tras la retirada de su padre, Pablo Hermoso de Mendoza.

El broche de oro llegará el domingo 31 de agosto, coincidiendo con la festividad de los Santos Mártires. Para celebrar el día de los patrones se ha confeccionado un cartel internacional con el francés Sebastián Castella, el extremeño Alejandro Talavante y el mexicano Octavio García 'El Payo'. Los tres lidiarán un encierro del hierro sevillano de Garzón Valdenebro.

Los festejos darán comienzo a las 18.00 horas y las entradas ya están disponibles en las taquillas de la plaza. Los precios oscilan entre los 15 euros para la novillada de esta tarde, en tendido de sol, y los 25 euros para los festejos de rejones y la corrida de toros, también en localidad de sol.