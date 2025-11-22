LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Calahorra, en una imagen de archivo. Isabel Álvarez

Documental de 'Dolores Aguirre', en Caja Rioja de Calahorra

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

El Club Taurino de Calahorra proyecta esta tarde (18.30 horas) el documental 'Dolores Aguirre: Pasión por el toro', en el Centro Fundación Caja Rioja. El filme, de Impulsa TV, repasa la historia, la filosofía y el legado de esta ganadería, que marcó un antes y un después en la tauromaquia.

La cinta incluye referencias a Calahorra y una intervención de José Antonio Campuzano, en la que rememora la cogida que sufrió en la ciudad. La entrada tiene un precio de 6 euros para los socios del club y de 10 euros para el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  7. 7 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  8. 8

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  9. 9

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  10. 10

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Documental de 'Dolores Aguirre', en Caja Rioja de Calahorra

Documental de &#039;Dolores Aguirre&#039;, en Caja Rioja de Calahorra