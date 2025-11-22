Documental de 'Dolores Aguirre', en Caja Rioja de Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El Club Taurino de Calahorra proyecta esta tarde (18.30 horas) el documental 'Dolores Aguirre: Pasión por el toro', en el Centro Fundación Caja Rioja. El filme, de Impulsa TV, repasa la historia, la filosofía y el legado de esta ganadería, que marcó un antes y un después en la tauromaquia.

La cinta incluye referencias a Calahorra y una intervención de José Antonio Campuzano, en la que rememora la cogida que sufrió en la ciudad. La entrada tiene un precio de 6 euros para los socios del club y de 10 euros para el resto.