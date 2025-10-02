El Día del Comercio en la Calle reúne mañana en General Gallarza de Calahorra a 23 establecimientos
Calahorra
Jueves, 2 de octubre 2025, 08:17
General Gallarza acogerá mañana viernes el Día del Comercio en la Calle, en el que participarán un total de 23 establecimientos pertenecientes a los sectores ... de la moda, el calzado, deportes, librería, estética, regalos y alimentación de Calahorra. Durante el desarrollo del evento, de 16.00 a 22.00 horas, habrá animación musical con varios djs locales.
Para la realización de esta actividad el tramo de la calle General Gallarza entre la glorieta de Quintiliano y Julio César permanecerá cortado al tráfico a partir de las 13.30 horas.
El Día del Comercio en la Calle es una de las acciones del plan de dinamización para este sector que el Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y el apoyo de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.
