33 cuadrillas y 360 personas, de paellas en Quel

El día de convivencia gastronómica de paella volvió a ser uno de los eventos destacados de las fiestas de Quel. Este jueves, 33 cuadrillas ... elaboraron sus paellas y 360 personas comieron en el polideportivo del colegio.

El Ayuntamiento repartió 20 euros y 2 botellas de vino a cada grupo. El programa incluyó dos encierros y música (percusión y banda de rock), entre otros actos.

Este viernes, día de La Repeña, habrá hinchables acuáticos, vermú con la charanga Wesyké, comida repeñera, monólogos, encierros (18.00 y 00.00), partidos de pelota, choricillo, orquesta La Pasarela y charanga Strapalucio.