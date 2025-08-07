33 cuadrillas y 360 personas, de paellas en Quel
El Ayuntamiento repartió 20 euros y 2 botellas de vino a cada grupo
Jueves, 7 de agosto 2025, 22:31
El día de convivencia gastronómica de paella volvió a ser uno de los eventos destacados de las fiestas de Quel. Este jueves, 33 cuadrillas ... elaboraron sus paellas y 360 personas comieron en el polideportivo del colegio.
El Ayuntamiento repartió 20 euros y 2 botellas de vino a cada grupo. El programa incluyó dos encierros y música (percusión y banda de rock), entre otros actos.
Este viernes, día de La Repeña, habrá hinchables acuáticos, vermú con la charanga Wesyké, comida repeñera, monólogos, encierros (18.00 y 00.00), partidos de pelota, choricillo, orquesta La Pasarela y charanga Strapalucio.
