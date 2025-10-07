LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes al pleno y concejales del PSOE y de IU que mostraron su apoyo al pueblo palestino. S.S.J.

La condena al genocidio en Gaza no sale adelante en Calahorra

El asunto fue llevado al pleno por el PSOE a propuesta de Acampada por Palestina, tuvo el apoyo socialista y de IU, y el PP votó en contra

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 7 de octubre 2025, 21:59

Comenta

El Ayuntamiento de Calahorra celebró este martes dos plenos extraordinarios. El primero, a las 13.00 horas, fue solicitado por el grupo municipal socialista ... a instancias de Acampada por Palestina en La Rioja. Se pedía condenar por parte del Consistorio el genocidio en Gaza y exigir el respeto a los derechos humanos. Asimismo, instaba a la alcaldesa y al equipo de gobierno a poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  8. 8 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  9. 9 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  10. 10

    Ni solo bar ni solo restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La condena al genocidio en Gaza no sale adelante en Calahorra

La condena al genocidio en Gaza no sale adelante en Calahorra