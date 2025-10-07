La condena al genocidio en Gaza no sale adelante en Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra celebró este martes dos plenos extraordinarios. El primero, a las 13.00 horas, fue solicitado por el grupo municipal socialista ... a instancias de Acampada por Palestina en La Rioja. Se pedía condenar por parte del Consistorio el genocidio en Gaza y exigir el respeto a los derechos humanos. Asimismo, instaba a la alcaldesa y al equipo de gobierno a poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo.

La propuesta no salió adelante. Contó con los votos a favor de PSOEe Izquierda Unida y los ediles del PP votaron en contra, alegando que se trataba de un asunto partidista. En la sesión se excusó la ausencia de la socialista Elisa Garrido y de los dos concejales del Vox, Maite Arnedo y Manuel de los Reyes.

Durante el debate, que coincidió con el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel, Esteban Martínez (PSOE) y Mario Nafría (PP) se culparon mutuamente de no llegar a un acuerdo para presentar un texto conjunto, algo que se había hablado en la junta de portavoces del lunes.

Óscar Moreno (IU) y Martínez coincidieron a la hora de defender esta condena y achacaron al equipo de gobierno su actitud. Ambos añadieron que hasta el Vaticano se ha pronunciado en contra de lo que ocurre en Gaza.

Terminó la alcaldesa, Mónica Arceiz, indicando que el PP está a favor de la paz en Palestina, Europa y África, pero no de la utilización política. El público que acudió al Pleno se marchó molesto por la no aprobación de esta iniciativa, mostrando banderas de Palestina y de 'Stop genocidio'.

Después se llevó a cabo otra sesión extraordinaria para ratificar los lindes entre Calahorra y los municipios navarros de Andosilla, Azagra, San Adrián y Sartaguda que en los cuatro casos fueron aprobados por unanimidad de PP, PSOE, IU y Vox, que sí acudió a este pleno. El Ayuntamiento está de acuerdo con los mojones, pero no con las líneas linderas entre estos por lo que se acuerda instar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Demográfica y al Instituto Geográfico Nacional (IGN) a iniciar un procedimiento de deslinde conforme a las divergencias técnicas presentadas por el Consistorio al considerar que la propuesta de trazado del IGN perjudica a la ciudad.

Las delimitaciones existentes datan de 1920 y debido a diferentes crecidas del Ebro se han producido desviaciones del trazado que no coinciden con el acuerdo del citado año, según explicó la edil popular Elena Arellano.

El socialista Nicolás Ochoa añadió que el río ejerce como frontera natural, pero no se puede aplicar la literalidad del cauce por los movimientos que ha sufrido desde hace más de 100 años. Por ello se requería esta revisión con técnicas actuales más precisas para determinar dos aspectos:la línea geométrica y los mojones entre tres términos.