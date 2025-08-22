LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
Vista de una parte del solar del Silo, desde el edificio del centro joven. AYTO CALAHORRA

Coblansa oferta 3.484.800 euros por el solar del Silo para pisos y aparcamientos en Calahorra

Es la única empresa que se presenta a la licitación; ha sido propuesta por la mesa de contratación y deberá ser ratificada por la junta de gobierno local

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:21

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Calahorra ha propuesto adjudicar a la empresa Coblansa S. A. la construcción de más de 100 viviendas en ... la parcela conocida como el solar de El Silo. Se trata de un bien integrado en el patrimonio municipal de suelo y esta ha sido la única firma que ha presentado una oferta, 3.484.800 euros (IVA incluido), una cifra superior en un 6,34% al precio base de licitación, según informa el equipo de Gobierno local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  2. 2

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  5. 5 Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  6. 6

    Una app que no sabes usar
  7. 7 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  8. 8 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  9. 9

    Los estudiantes riojanos que dejan sus estudios tras la ESO suben al 17%
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Coblansa oferta 3.484.800 euros por el solar del Silo para pisos y aparcamientos en Calahorra

Coblansa oferta 3.484.800 euros por el solar del Silo para pisos y aparcamientos en Calahorra