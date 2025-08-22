Coblansa oferta 3.484.800 euros por el solar del Silo para pisos y aparcamientos en Calahorra

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Calahorra ha propuesto adjudicar a la empresa Coblansa S. A. la construcción de más de 100 viviendas en ... la parcela conocida como el solar de El Silo. Se trata de un bien integrado en el patrimonio municipal de suelo y esta ha sido la única firma que ha presentado una oferta, 3.484.800 euros (IVA incluido), una cifra superior en un 6,34% al precio base de licitación, según informa el equipo de Gobierno local.

Cuenta con una superficie de 5.887 metros cuadrados y está delimitada por las calles Julio Longinos, José María Garrido, Bebricio y la Avenida de Valvanera. Está clasificada como suelo urbano no consolidado de uso residencial para vivienda colectiva y de uso libre público.

El proyecto prevé la edificación de más de 100 viviendas en bloques de planta baja y cinco o seis alturas, una plaza pública con zona verde, juegos infantiles y mobiliario urbano; y dos plantas de aparcamiento subterráneo (la primera para uso público en régimen de rotación con una capacidad de 178 plazas y la segunda para los garajes de los pisos).

La mesa de contratación valora los criterios establecidos en el pliego: el precio (95%) y el plazo de pago (5%). Además, Coblansa se compromete a reducir en 30 días naturales el plazo máximo de tres meses para el pago del precio de adjudicación. La propuesta deberá ser aprobada por la junta de gobierno local.

El Consistorio se reserva la disponibilidad de los terrenos para mantener la utilización de aparcamiento público gratuito en superficie, así como la realización de espectáculos y eventos recreativos temporales hasta que comiencen las obras, algo que refleja el pliego de la licitación.

El PSOE, en contra de la venta

La agrupación socialista calagurritana acusa al equipo de gobierno municipal de realizar esta operación «para tapar el agujero económico del Ayuntamiento» y arremete contra la gestión del equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa Mónica Arceiz durante los dos años de legislatura. Asegura que el solar se ha puesto en manos privadas por una mala gestión financiera que conlleva la pérdida de patrimonio municipal. El PSOE destaca la importancia de este espacio como aparcamiento y para la realización de múltiples actividades.

Añade que esta actuación no se incluía en el programa electoral del PP por lo que considera que «esta venta de gran impacto para el entorno y para la población, se ha hecho de espaldas a los ciudadanos».

Los socialistas recuerdan que presentaron una moción para destinar parcial o totalmente el solar de El Silo a la construcción de vivienda pública, con el fin de incrementar la oferta a precios asequibles, y que fue rechazada con los votos de PP y VOX y la abstención de IU.