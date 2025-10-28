Cine, microteatro, pintura y góspel, en el próximo Lunarte
El programa se completará con teatro de improvisación en el Museo de la Verdura
Calahorra
Martes, 28 de octubre 2025, 07:43
Teatro, pintura y hasta gospel confluyen en el programa de la próxima edición de Lunarte, que el Consejo de la Juventud de Calahorra celebrará ... el 8 de noviembre. La iniciativa, que de nuevo ofrecerá la posibilidad de visitar todos los museos de la ciudad de manera gratuita, comenzará con la actividad Café y Corto, a cargo del crítico de cine José Manuel León Meliá, en el Museo Fotográfico Bella (17.00 horas). Seguidamente, en el Palacio Episcopal, el grupo Tagaste ofrecerá tres sesiones de microteatro (18.00; 19.00 y 20.00 horas). Para esta cita hay que abonar un donativo de 2,50 euros en el Consejo de la Juventud.
El programa se completará con teatro de improvisación en el Museo de la Verdura (18.00; 18.30 y 19.00 horas); un taller de pintura fluorescente en el centro cultural Fernando Herce (18.00 y 19.00 horas); magia con Germago en el Museo Fotográfico Bella (19.30 horas); un concierto de Soul Rise Gospel en el Museo de la Verdura (20.30 horas) y un encuentro con los artistas en el centro Fernando Herce (21.30 horas).
