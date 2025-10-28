LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calahorra

Cine, microteatro, pintura y góspel, en el próximo Lunarte

El programa se completará con teatro de improvisación en el Museo de la Verdura

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 28 de octubre 2025, 07:43

Teatro, pintura y hasta gospel confluyen en el programa de la próxima edición de Lunarte, que el Consejo de la Juventud de Calahorra celebrará ... el 8 de noviembre. La iniciativa, que de nuevo ofrecerá la posibilidad de visitar todos los museos de la ciudad de manera gratuita, comenzará con la actividad Café y Corto, a cargo del crítico de cine José Manuel León Meliá, en el Museo Fotográfico Bella (17.00 horas). Seguidamente, en el Palacio Episcopal, el grupo Tagaste ofrecerá tres sesiones de microteatro (18.00; 19.00 y 20.00 horas). Para esta cita hay que abonar un donativo de 2,50 euros en el Consejo de la Juventud.

