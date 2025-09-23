LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antigua imagen del teatro Ideal de Calahorra. Ayuntamiento de Calahorra.

Cien años de teatro en Calahorra y variedad de citas para celebrarlo

El Ideal conmemora de octubre a diciembre su centenario con charlas, visitas guiadas, zarzuela, microteatro y un sello

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:27

El teatro Ideal celebrará su centenario entre los meses de octubre y diciembre con distintas actividades con las que se busca «dar a conocer y ... fomentar» esta instalación, así como mostrar «su evolución», explica la concejala de Cultura, Reyes Zapata. El programa arrancará el 3 de octubre con la charla 'Hoy hablamos de la zarzuela', a cargo de Rafael Parrilla, ingeniero industrial y gran aficionado a este género. La conferencia servirá de antesala a la representación el 5 de octubre de la zarzuela 'El barbero de Sevilla', de mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz (20.00 horas). «Para ello se va a desmontar el foso porque se va a hacer como se hacía antiguamente con los músicos en esta zona», detalla Zapata

