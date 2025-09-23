Cien años de teatro en Calahorra y variedad de citas para celebrarlo

El teatro Ideal celebrará su centenario entre los meses de octubre y diciembre con distintas actividades con las que se busca «dar a conocer y ... fomentar» esta instalación, así como mostrar «su evolución», explica la concejala de Cultura, Reyes Zapata. El programa arrancará el 3 de octubre con la charla 'Hoy hablamos de la zarzuela', a cargo de Rafael Parrilla, ingeniero industrial y gran aficionado a este género. La conferencia servirá de antesala a la representación el 5 de octubre de la zarzuela 'El barbero de Sevilla', de mano de la compañía Teatro Lírico Andaluz (20.00 horas). «Para ello se va a desmontar el foso porque se va a hacer como se hacía antiguamente con los músicos en esta zona», detalla Zapata

De otro lado, en noviembre, José Ibáñez ofrecerá el día 6 la charla 'La historia del teatro en Calahorra' (20.00 horas), en la que se proyectarán más de un centenar de fotografías. Además, la asociación de filatelia Asfinca presentará el sello de Correos que ha editado con motivo de los cien años de la sala. También, el 6 y el 13 de noviembre se realizarán por la mañana visitas guiadas por el teatro para los escolares de la ciudad. Después, el día 16 esta actividad se abrirá a todo el público y se completará a las 19.00 horas con un debate sobre la situación actual de las artes escénicas, en el que tomarán parte actores locales y personas relacionadas con el teatro. Por último, el 27 de diciembre hay programada una zarzuela para niños con la compañía Zarzuguiñol.

Como parte también de la conmemoración del primer siglo de historia del Ideal, el grupo local Tagaste realizará microteatro en el centro cultural Deán Palacios. La compañía ofrecerá tres pases a las 18.00; 19.00 y 20.00 horas, con tres obras diferentes, en cada una de las tres plantas del edificio. A cada representación podrá asistir un máximo de 25 personas, que deberán pagar 5 euros por la entrada. El precio incluye la degustación después de un vino y un pincho en el patio del centro cultural.

Once citas en el cartel de septiembre y octubre

Junto con las citas por el centenario, el Ideal ofrece para este mes de septiembre y octubre once citas. De entre ellas destaca una sesión de monólogos con Carolina Noriega y Quique Matilla (4 de octubre); el concierto 'Reyes de la rumba' de Carlos Pérez (17 de octubre) y la comedia 'Inmaduros' con Carlos Sobera (25 de octubre).