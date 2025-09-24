LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chupinazo de las fiestas de Calahorra de marzo. Isabel Álvarez

El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, ¿en sábado o en domingo?

IU llevará al pleno una moción para que las celebraciones se desarrollen del 28 de febrero al 3 de marzo como piden las peñas, frente a la intención del Ayuntamiento de iniciarlas el 1 de marzo

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:28

Las fechas de las próximas fiestas patronales de Calahorra, en marzo de 2026, han dividido al Ayuntamiento y a la comisión de peñas. Y ... es que, mientras el Consistorio apuesta por desarrollarlas únicamente durante los días tradicionales, 1, 2 y 3 de marzo, lo que conllevaría su celebración de domingo a martes, las asociaciones de peñistas defienden que comiencen en sábado. La Concejalía de Festejos trasladó hace unos días este planteamiento a las peñas, que según ha podido conocer este periódico han solicitado una nueva reunión para que «el Ayuntamiento recapacite». Este encuentro se ha fijado además para el próximo martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  4. 4

    Un mano a mano de puerta grande
  5. 5 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  6. 6 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  7. 7

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9

    Han cantado algo más que bingo
  10. 10 Herido grave en una pelea en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, ¿en sábado o en domingo?

El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, ¿en sábado o en domingo?