El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, ¿en sábado o en domingo?

Las fechas de las próximas fiestas patronales de Calahorra, en marzo de 2026, han dividido al Ayuntamiento y a la comisión de peñas. Y ... es que, mientras el Consistorio apuesta por desarrollarlas únicamente durante los días tradicionales, 1, 2 y 3 de marzo, lo que conllevaría su celebración de domingo a martes, las asociaciones de peñistas defienden que comiencen en sábado. La Concejalía de Festejos trasladó hace unos días este planteamiento a las peñas, que según ha podido conocer este periódico han solicitado una nueva reunión para que «el Ayuntamiento recapacite». Este encuentro se ha fijado además para el próximo martes.

Por otro lado, el Grupo Municipal de Izquierda, que ha dado a conocer este miércoles la controversia, presentará una moción en el pleno del próximo lunes para que la Concejalía de Festejos «reconsidere» su postura y marque el sábado 28 de febrero como inicio de las fiestas, a las 12.00 horas. Y es que, como IU recoge en su proposición, «al caer el día 3 de marzo en martes y ser el día festivo local, se debe de aprovechar para dar comienzo a las fiestas el sábado». Entre los motivos, señala que al comenzar en fin de semana se da «la opción a la juventud de nuestra ciudad a que puedan disfrutar de un día y una noche de fiestas, sobre todo a aquellas jóvenes que por motivos de estudio no podrán disfrutar de las mismas los demás días ya que no tendrán fiesta». Asimismo, explica que «igual ocurre con aquellas personas trabajadoras que tengan su centro de trabajo fuera de la ciudad y que 'sólo' podrán disfrutar de otra manera del domingo durante el día pero difícilmente por la noche». Además, «damos la oportunidad a aquellas personas de fuera de Calahorra que quieran venir a disfrutar de las fiestas de que lo puedan hacer todo el fin de semana».

De otro lado, sostiene que las peñas «podrán tener una noche más para poder celebrar sus tradicionales cenas, ya que de otra manera se hará difícil conjugar seis peñas para celebrar estas cenas, en algunos casos comida, en los establecimientos con los que cuenta Calahorra para ello».

Por último, recuerda que «la hostelería y lugares de ocio, también dispondrán de una noche más, la del sábado, para poder tener rentabilidad en sus negocios, al igual que la feria de atracciones».

Aunque ampliar un día más las celebraciones suponga un coste añadido, ya que como asegura IU se debería negociar el convenio con las peñas y «buscar una atracción musical para la noche del sábado», se entiende que es «completamente asumible» y que se podría «perfectamente contemplar» en los presupuestos de 2026.

De todos modos, en el caso de que «no se pueda preparar ningún acto para la noche del sábado», IU se compromete a organizar una actuación musical «contando con las peñas de la ciudad, las asociaciones de hostelería y/o alguna empresa privada», así como «con la colaboración del Ayuntamiento en lo que se refiere a cesión de la carpa, colocación de escenario, cesión de equipos de música, luces…»

Por último, IU propone que en las reuniones para tratar asuntos de fiestas con las peñas se tenga en cuenta también a «las asociaciones de hostelería y de ocio que hay en la ciudad».