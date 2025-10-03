El chupinazo de las fiestas de marzo de Calahorra de 2026, en sábado El Ayuntamiento, las peñas y la hostelería acordaron ayer la celebración de los festejos del 28 de febrero al 3 de marzo para hacerlas coincidir en fin de semana

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 3 de octubre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Ya hay acuerdo. El Ayuntamiento de Calahorra, las peñas y la Asociación de Hostelería de Calahorra han acordado que las próximas fiestas patronales de marzo de 2026 comiencen en sábado. Así se decidió en la reunión que mantuvo a última hora de la tarde de ayer jueves la comisión de peñas y en la que por primera vez participaron los representantes de la hostelería como la semana pasada se propuso desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida.

En la comisión se fijó, además, que el chupinazo se celebre por la mañana, a las 12.00 horas. De esta manera, los próximos festejos en honor a San Emeterio y Celedonio se celebrarán del 28 de febrero al 3 de marzo (de sábado a martes) en lugar de en las fechas tradicionales, 1, 2 y 3 de marzo (de domingo a martes), como en un principio planteó el Ayuntamiento.

La decisión de adelantar el chupinazo favorece ahora que las celebraciones coincidan en fin de semana como defendían por su parte las peñas y la hostelería.