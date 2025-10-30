El cementerio de San Lázaro ha registrado un total de 108 inhumaciones en el último año

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 30 de octubre 2025, 08:38 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Todos los Santos el Ayuntamiento de Calahorra ha ampliado en una hora el horario de apertura de los dos cementerios municipales, el de La Planilla y San Lázaro, así como ha incrementado el servicio del autobús urbano al segundo. De esta manera, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre el camposanto de San Lázaro podrá visitarse de 08.30 a 18.30 horas y el de La Planilla, de 08.30 a 19.00 horas.

Por otra parte, el autobús urbano realizará el 1 de noviembre trayectos cada hora desde el Ayuntamiento al cementerio de San Lázaro, desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los viajes de regreso se realizarán cada media hora, desde las 10.30 hasta las 17.30 horas. En este último año, en este camposanto se han realizado 108 inhumaciones, de las cuales 73 han sido entierros tradicionales (en ataúd) y 35 incineraciones. En estos momentos, como informa el Ayuntamiento, hay disponibles 76 nichos, 135 columbarios y 6 panteones de 6 unidades.