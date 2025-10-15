Calahorra vuelve a celebrar Halloween con un 'Túnel del terror' y dos fiestas de djs La primera actividad tendrá lugar en el pabellón Europa y las citas musicales están previstas para las noches del 31 de octubre y 1 de noviembre en una carpa en el Mercadal

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un 'Túnel del terror' y dos fiestas de djs para celebrar Halloween el 31 de octubre y el 1 de noviembre. «Es una fiesta que en los dos últimos años se está consolidando como una cita esperada en Calahorra«, destaca el concejal de Juventud, Iván Jiménez, a la vez que valora que con iniciativas como ésta »queremos que los jóvenes de Calahorra tengan propuestas de ocio atractivas sin necesidad de desplazarse a otros municipios«. También, »buscamos que estas actividades sirvan para atraer a personas de fuera y poner en valor todo lo que Calahorra puede ofrecer como referente festivo y cultural en La Rioja Baja», añade.

El programa arrancará el viernes 31 de octubre con el 'Túnel del Terror' en el que se convertirá el pabellón Europa, de 17.00 a 22.00 horas. Se trata de una experiencia inmersiva con actores, ambientación escalofriante y muchas sorpresas. Durante las tres primeras horas podrán visitarlo los niños menores de 12 años y desde las 20.00 horas hasta su cierre se abrirá para mayores de 12 años.

La entrada es libre, pero se necesita reservar plaza (desde hoy y hasta el 15 de octubre) en el siguiente enlace: https://losbolos.es/tienda/sin-categoria/tunel-del-terror-calahorra-2025/. Durante la actividad habrá pases cada 15 minutos y en cada uno de ellos asistirán 15 personas. En total, se ofertan 300 plazas.

Los participantes en esta cita visitarán un antiguo manicomio abandonado donde los experimentos siniestros y la locura reinan. Quedarán atrapados como pacientes en este horrible lugar habitado por enfermeras siniestras, médicos diabólicos y criaturas aterradoras, de los que tendrán que intentar escapar.

Por la noche, a las 22.00 horas, comenzará la primera fiesta de djs en una carpa instalada en el paseo del Mercadal. La cita contará con los artistas locales Marco San Juan, Javi Várez y Joao Rodríguez. Ya el sábado, 1 de noviembre, estarán al mando de la mesa de mezclas los djs Vierness, ROY Mmw y David Posada. Por último, para cerrar las sesiones se contará con el locutor José AM, quien es actualmente el dj español más seguido en redes sociales, con más de 2,8 millones de seguidores en TikTok y 405.000 en Instagram.

Talleres y disfraces en la biblioteca

Por otro lado, la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' celebrará Halloween los días 30 y 31 de octubre con cuentacuentos, talleres de máscaras, disfraces... Todas estas actividades serán gratuitas.

