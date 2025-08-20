La catedral de Calahorra presenta dos piezas artesanales sobre los Santos Mártires

La catedral de Calahorra dispone de dos nuevas piezas de cerámica elaboradas por Carmen Herce, artesana de la ciudad, con motivos de San Emeterio y ... San Celedonio y en terra sigillata, importante en el Imperio Romano, según explicó ayer el deán del cabildo, Jesús Ignacio Merino.

Se trata de una lucerna, una lámpara de aceite muy representativa de la época Romana, en este caso tardorromana porque se buscaba la época en la que los mártires fueron ajusticiados en Calahorra, explicó Herce. Presenta una simbología cristiana y relacionada con los santos, con los nombres en el disco, dos pequeñas cabezas (les ajusticiaron cortándoles las cabezas), con su iconografía (anillo y pañuelo, palmas como mártires). También un crismón que representa a Cristo.

La segunda pieza, una ampolla que se usaba en las peregrinaciones a Santiago para recoger agua bendita u óleos sagrados usada para llevar a enfermos en el medievo. Es más esquemática, con detalles similares a la lucerna, el nombre de los mártires con caligrafía medieval y por detrás el símbolo de la concha y la cruz y el nombre de Santiago.

Son dos recuerdos de artesanía para hacer presentes a dos figuras de la historia de Calahorra, de los santos para los calagurritanos y turistas. La lucerna se vende por 15 euros y la ampolla por 10 en la tienda de la catedral.

Por otro lado, la iniciativa de abrir al turismo el palacio episcopal para mostrar su arte y estancias, está teniendo muy buena aceptación. Se puede visitar de forma conjunta con la catedral, o cada edificio por separado. En agosto se encargan voluntarios de la Asociación Nártex de Madrid, y después se ocuparán guías locales.

El pasado fin de semana se incorporó al recorrido del palacio otra parte, la galería de las estancias con el comedor que se utilizaba a diario cuando este edificio estaba habitado.

Este inmueble construido entre los siglos XVII y XVIII cuenta con cuatro plantas y se ha habilitado para el turismo aproximadamente la mitad de uno de sus pisos. Según explicó el deán del cabildo de Calahorra, Jesús Ignacio Merino, el objetivo es abrir más zonas como el comedor de gala, aunque en este caso requiere una intervención para arreglar los desperfectos (se cayó parte del falso techo de escayola).

Javier Alcalde, hermano mayor de la Cofradía de los Santos Mártires, enumeró los actos de las fiestas que comenzarán el 22 de agosto con la novena. El 30 se celebrará uno de los momentos más bonitos, la ofrenda floral a la que acuden unas 600 personas, según calcula Alcalde. El 31 habrá aurora a las 07.00 horas y a las 11.00 será la procesión.

Asimismo, se está preparando un viaje a Noja (Santander) para el 18 y 19 de octubre, con motivo de la relación con Cantabria por las reliquias de los santos, además de otros lugares.