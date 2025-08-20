LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las nuevas piezas artesanas de la catedral. SANDA

La catedral de Calahorra presenta dos piezas artesanales sobre los Santos Mártires

Las visitas turísticas se incrementan en agosto y en el palacio episcopal se amplían a la galería y comedor de diario

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:01

La catedral de Calahorra dispone de dos nuevas piezas de cerámica elaboradas por Carmen Herce, artesana de la ciudad, con motivos de San Emeterio y ... San Celedonio y en terra sigillata, importante en el Imperio Romano, según explicó ayer el deán del cabildo, Jesús Ignacio Merino.

