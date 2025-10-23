Noviembre abrirá boca con las Jornadas de la Cazuelilla y la Feria de la Golmajería de Calahorra

La edición número 16 de las Jornadas de la Cazuelilla y la 19 de la Feria de la Golmajería se celebrarán en Calahorra del ... 30 de octubre al 9 de noviembre coincidiendo con la fiesta de Todos los Santos. Un total de 32 bares ofrecerán unos 90 guisos en la habitual ruta gastronómica de las cazuelillas, mientras que la feria dedicada al dulce contará con un total de 15 expositores de chocolates, bollería, tartas, pastas, golosinas, mermeladas y mieles.

Este último evento tendrá lugar en una carpa en el paseo de Mercadal durante el fin de semana del 8 y 9 de diciembre. La feria se completará con talleres infantiles, cuentacuentos, una cata de miel (a cargo de Aitor Garteizaurrecoa, de Miel del Pueblo) y otra de chocolate (con Peñaquel). Además, en el interior de la carpa habrá una demostración de elaboración de rosquillas y en el exterior se colocará un hinchable para los más pequeños.

De otro lado, las Jornadas de la Cazuelilla se desarrollarán del 30 de octubre al 2 de noviembre y del 7 al 9 de noviembre. En la ruta se podrán degustar desde los platos de cuchara más clásicos, como los callos, los caracoles o el lomo con pimientos hasta otros más elaborados, como un ragú de ciervo estofado con setas silvestres y manzana caramelizada o un pollo al azafrán y setas shiitake.

Con estas dos convocatorias, el Ayuntamiento «reafirma su apuesta por promocionar su patrimonio gastronómico, cultural y turístico» en unas «fechas atractivas para visitar y 'saborear' Calahorra», destaca en un comunicado.

Más citas

Junto con estas citas gastronómicos, Calahorra celebrará Halloween el 31 de octubre con un 'Túnel del Terror' en el pabellón Europa y una fiesta de djs en la carpa del Mercadal. Al día siguiente, 1 de noviembre, la asociación Actiba ha programado la actividad 'Títeres y cuentacuentos' en la Primera travesía de Paletillas (18.00 horas) y se ofrecerá una segunda fiesta de djs por Halloween.

Por su parte, la asociación de Hostelería y Hotelería de Calahorra ha organizado la primera Feria de Vino de Rioja Oriental el 2 de noviembre en la carpa del paseo del Mercadal. Este evento se desarrollará entre las 12.00 y 16.00 horas.