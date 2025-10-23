LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornadas de la Cazuelilla, en una edición anterior. I. Á.

Noviembre abrirá boca con las Jornadas de la Cazuelilla y la Feria de la Golmajería de Calahorra

Ambos eventos gastronómicos se llevarán a cabo entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:03

Comenta

La edición número 16 de las Jornadas de la Cazuelilla y la 19 de la Feria de la Golmajería se celebrarán en Calahorra del ... 30 de octubre al 9 de noviembre coincidiendo con la fiesta de Todos los Santos. Un total de 32 bares ofrecerán unos 90 guisos en la habitual ruta gastronómica de las cazuelillas, mientras que la feria dedicada al dulce contará con un total de 15 expositores de chocolates, bollería, tartas, pastas, golosinas, mermeladas y mieles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  6. 6 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  7. 7

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  8. 8

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  9. 9 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  10. 10 Sofocado un incendio en Pradoviejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Noviembre abrirá boca con las Jornadas de la Cazuelilla y la Feria de la Golmajería de Calahorra

Noviembre abrirá boca con las Jornadas de la Cazuelilla y la Feria de la Golmajería de Calahorra