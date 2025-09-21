Cacerolada por Palestina en el Mercadal

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Unas 450 personas acudieron este sábado a la cacerolada convocada en el paseo de Mercadal por el grupo Acampada por Palestina Calahorra con el fin de mostrar su rechazo y condenar los ataques de Israel a La Franja de Gaza. Durante la convocatoria se dio lectura a un manifiesto, en el que se expusieron las principales demandas de los movimientos de apoyo al pueblo palestino y se solicito la implicación de toda la sociedad para terminar con «un genocidio que se acerca a los dos años de duración». Además de la cacerolada, hubo una performance y la actuación de una joven violinista.