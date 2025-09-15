Cacerolada contra el genocidio en Gaza, el sábado en Calahorra Acampada por Palestina ha convocado en el Mercadal una protesta con cacerolas en apoyo al pueblo palestino

Acción llevada a cabo en agosto en el paseo Mercadal por la Acampada por Palestina Calahorra.

El grupo Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para el próximo sábado, 20 de septiembre, una concentración y cacerolada. La convocatoria tendrá lugar en el ... paseo de Mercadal (a la altura de La Moza), a las 19.30 horas. Además de la cacerolada, se llevará a cabo una performance y habrá música en vivo por parte de una joven violinista. Asimismo, se leerá un manifiesto en el que se expondrán «las principales demandas a las distintas autoridades en medio de un genocidio que se acerca a los dos años de duración», explica este colectivo.

Por otro lado, ante las últimas noticias de invasión terrestre de la Franja de Gaza y las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con una lista de medidas de sanciones a Israel, Acampada por Palestina Calahorra considera que «es uno de los momentos clave para ejercer más presión como ciudadanía». Por ello, alude a la «responsabilidad colectiva de exigir a nuestros líderes acciones reales y efectivas para evitar ser cómplices del genocidio que está teniendo lugar ante nuestros ojos».

