Acción llevada a cabo en agosto en el paseo Mercadal por la Acampada por Palestina Calahorra. A.P.C.

Cacerolada contra el genocidio en Gaza, el sábado en Calahorra

Acampada por Palestina ha convocado en el Mercadal una protesta con cacerolas en apoyo al pueblo palestino

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:11

El grupo Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para el próximo sábado, 20 de septiembre, una concentración y cacerolada. La convocatoria tendrá lugar en el ... paseo de Mercadal (a la altura de La Moza), a las 19.30 horas. Además de la cacerolada, se llevará a cabo una performance y habrá música en vivo por parte de una joven violinista. Asimismo, se leerá un manifiesto en el que se expondrán «las principales demandas a las distintas autoridades en medio de un genocidio que se acerca a los dos años de duración», explica este colectivo.

