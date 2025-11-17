El Ayuntamiento amplía los periodos de pago en el calendario del contribuyente

El Ayuntamiento de Calahorra ha modificado el calendario de cobro al contribuyente (sólo para quienes no estén adheridos al Sistema Especial de Pagos) «con ... el fin de facilitar el pago de los recibos de los impuestos municipales» y «aliviar la carga tributaria a los ciudadanos», explica en una nota de prensa. La medida conlleva en concreto el retraso y ampliación de los plazos para el cobro de todas las tasas e impuestos municipales.

De esta manera, las nuevas fechas de pago para el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y la tasa de vados serán a partir del próximo año del 1 de febrero al 20 de abril, mientras que el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se pasará a cobrar entre el 1 de julio y el 21 de septiembre.

Por otro lado, el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) se abonará entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre y el cobro de la tasa por la prestación del servicio de recogida y eliminación de basura se realizará entre el 1 de octubre y el 21 de diciembre. Según destaca el Consistorio, los periodos de pago son ahora «más amplios y espaciados para que ciudadanos y empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales más flexiblemente».

El Sistema Especial de Pagos, que ofrece una bonificación del 5%, en los pagos, cuenta con 1.469 contribuyentes inscritos

Este nuevo calendario de obligaciones tributarias entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y se puede recoger en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en los servicios económicos del Ayuntamiento situados en la calle Teatro.

En cuanto al Sistema Especial de Pagos, que permite el pago fraccionado del total de los impuestos municipales anuales o 'pago a la carta', el Ayuntamiento informa que cuenta ya con 1.469 contribuyentes inscritos. Esta modalidad de pago se gestiona mediante domiciliación bancaria y ofrece una bonificación del 5% de los impuestos, siempre que se abonen todos los plazos.

El contribuyente puede elegir hacer los pagos en 3, 5 o 9 periodos. Los recibos en la modalidad de abono en 3 plazos se giran en los meses de marzo, julio y noviembre; en 5 plazos, en marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre; y si la opción elegida son 9 plazos el cobro se efectúa con periodicidad mensual de marzo a noviembre.

Hasta el 31 de diciembre

Los impuestos y tasas que están dentro del Sistema Especial de Pagos son el IBI, el IAE, el de Vehículos de Tracción Mecánica, así como las tasas de vados y de prestación del servicio de recogida y eliminación de basura. Todas las personas que quieran acogerse a esta modalidad de pago en 2026 deben registrar una solicitud antes del 31 de diciembre en la OAC o a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento.

De otro lado, el importe mínimo de las cuotas mensuales a pagar es de 30 euros. Esta cantidad se calcula teniendo en cuenta los datos-base del ejercicio anterior.