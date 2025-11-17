LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puestos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Calahorra. I. Á

Calahorra

El Ayuntamiento amplía los periodos de pago en el calendario del contribuyente

El Impuesto de Vehículos se cobrará del 1 de febrero al 20 de abril; el IBI, del 1 de septiembre al 20 de noviembre, y la basura, de octubre al 21 de diciembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

El Ayuntamiento de Calahorra ha modificado el calendario de cobro al contribuyente (sólo para quienes no estén adheridos al Sistema Especial de Pagos) «con ... el fin de facilitar el pago de los recibos de los impuestos municipales» y «aliviar la carga tributaria a los ciudadanos», explica en una nota de prensa. La medida conlleva en concreto el retraso y ampliación de los plazos para el cobro de todas las tasas e impuestos municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  8. 8 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento amplía los periodos de pago en el calendario del contribuyente

El Ayuntamiento amplía los periodos de pago en el calendario del contribuyente