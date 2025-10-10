El autobús urbano de Calahorra llega desde este mes a las pistas de atletismo con el horario de invierno

El autobús urbano de Calahorra presta su servicio desde este mes y hasta el 8 de junio de 2026 con el horario de invierno. Este cambio implica, como es habitual, la sustitución de la parada en el Club Polideportivo Juventud por la de las pistas municipales de atletismo.

El autobús urbano funciona de lunes a viernes desde las 08.00 hasta las 19.45 horas. En el caso de la línea Plaza del Raso-Hospital el servicio ofrece 17 paradas, mientras que la línea Hospital-Ayuntamiento cuenta con 12 paradas. De otro lado, el precio del billete sencillo es de 0,75 euros y el del bonobús de 10 de viajes cuesta 5 euros. También, existen otros bonos de 10 viajes para jóvenes con carné joven, personas mayores de 65 años y jubilados, cuyo precio es de 2,5 euros. Por último, para los niños menores de 6 años es gratuito.

Además de estos recorridos, el autobús urbano se desplaza los últimos miércoles de cada mes hasta el cementerio municipal San Lázaro, con salida desde el Ayuntamiento a las 16.30 horas. Asimismo, el 1 de noviembre, con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, realizará trayectos directos desde el Ayuntamiento a este camposanto desde las 10.00 hasta las 17.00 horas.

