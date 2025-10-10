LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El autobús urbano de Calahorra llega desde este mes a las pistas de atletismo con el horario de invierno

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:06

Comenta

El autobús urbano de Calahorra presta su servicio desde este mes y hasta el 8 de junio de 2026 con el horario de invierno. Este cambio implica, como es habitual, la sustitución de la parada en el Club Polideportivo Juventud por la de las pistas municipales de atletismo.

El autobús urbano funciona de lunes a viernes desde las 08.00 hasta las 19.45 horas. En el caso de la línea Plaza del Raso-Hospital el servicio ofrece 17 paradas, mientras que la línea Hospital-Ayuntamiento cuenta con 12 paradas. De otro lado, el precio del billete sencillo es de 0,75 euros y el del bonobús de 10 de viajes cuesta 5 euros. También, existen otros bonos de 10 viajes para jóvenes con carné joven, personas mayores de 65 años y jubilados, cuyo precio es de 2,5 euros. Por último, para los niños menores de 6 años es gratuito.

Además de estos recorridos, el autobús urbano se desplaza los últimos miércoles de cada mes hasta el cementerio municipal San Lázaro, con salida desde el Ayuntamiento a las 16.30 horas. Asimismo, el 1 de noviembre, con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, realizará trayectos directos desde el Ayuntamiento a este camposanto desde las 10.00 hasta las 17.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El autobús urbano de Calahorra llega desde este mes a las pistas de atletismo con el horario de invierno

El autobús urbano de Calahorra llega desde este mes a las pistas de atletismo con el horario de invierno