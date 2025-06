Antonio Lopez impartirá una charla sobre pintura el 3 de julio

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 26 de junio 2025, 17:56 Comenta Compartir

El célebre pintor Antonio López, que este año presidirá el jurado del XXIX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra, ofrecerá durante su visita los días 3 y 4 de julio a la localidad una charla abierta a todo el público. La conferencia está prevista para el día 3, jueves, en la sala cultural Ermita de la Concepción, y lleva por título 'La vida desde la pintura'. «Es un lujo poder escuchar a un gran artista como Antonio López en Calahorra y que apoye este certamen», destaca la concejala de Turismo, Reyes Zapata.

En la conferencia, el prestigioso pintor y escultor, nacido en Tomelloso en 1936, repasará su obra y trayectoria, además de abordar la tarea de pintar y compartir reflexiones sobre el arte y la vida. La charla tendrá formato de diálogo entre Antonio López y el pintor calagurritano y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona Javier Garrido, quien a su vez es director del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra'.

Al día siguiente, el viernes 4 de julio, el jurado del concurso (que ha recibido 55 obras) se reunirá en la Casa de los Curas para decidir las pinturas ganadoras de esta edición y las que formarán parte de la exposición que se inaugurará el 25 de julio. Junto con Antonio López y Javier Garrido formarán también parte del jurado la directora del Museo Würth La Rioja, Silvia Lindner; la escultora riojana Mapi Gutiérrez; y el pintor y muralista logroñés Carlos López.

Antonio López cuenta con numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. De entre los más destacados se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de las Artes; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida por el Ministerio de Cultura, y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. López es también Doctor Honoris Causa por las Universidades de Navarra, Murcia y Complutense de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la American Academy of Arts and Letters de Nueva York. Su obra está expuesta en el Museo del Prado en Madrid, el MOMA de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Centro Georges Pompidou de París o el Nagasaki Prefectural Museum of Art en Nagasaki.