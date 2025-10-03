LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

I. Á.
Calahorra

Acampada por Palestina leerá́ durante 12 horas los nombres de los niños asesinados en Gaza

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:30

Comenta

El grupo Acampada por Palestina de Calahorra dará lectura mañana sábado, durante doce horas continuadas, a los nombres de los 18.500 niños y niñas ... asesinados en la Franja de Gaza. Desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas, en el parque Miguel Ángel Blanco, decenas de personas se relevarán en un atril para leer de forma ininterrumpida una larga lista de nombres que «no hace más que crecer y que es la vergüenza del mundo», denuncia en una nota de prensa. Y es que, como indica esta plataforma, «aunque hay estudios que ya superan por mucho las cifras oficiales, según las últimas estimaciones de Save the Children, el número de menores asesinados en Gaza ya ha superado los 20.000 y, de ellos, al menos mil no llegaban al año de edad». Además, afirman que el genocidio al pueblo palestino ha dejado «más de 40.000 niños y niñas heridas y más de 20.000 han quedado con discapacidades permanentes».

