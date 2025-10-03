Acampada por Palestina leerá́ durante 12 horas los nombres de los niños asesinados en Gaza

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 3 de octubre 2025, 09:30 Comenta Compartir

El grupo Acampada por Palestina de Calahorra dará lectura mañana sábado, durante doce horas continuadas, a los nombres de los 18.500 niños y niñas ... asesinados en la Franja de Gaza. Desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas, en el parque Miguel Ángel Blanco, decenas de personas se relevarán en un atril para leer de forma ininterrumpida una larga lista de nombres que «no hace más que crecer y que es la vergüenza del mundo», denuncia en una nota de prensa. Y es que, como indica esta plataforma, «aunque hay estudios que ya superan por mucho las cifras oficiales, según las últimas estimaciones de Save the Children, el número de menores asesinados en Gaza ya ha superado los 20.000 y, de ellos, al menos mil no llegaban al año de edad». Además, afirman que el genocidio al pueblo palestino ha dejado «más de 40.000 niños y niñas heridas y más de 20.000 han quedado con discapacidades permanentes».

Todas estas cifras son solamente las víctimas contabilizadas, porque como se explica desde Acampada por Palestina existen «miles de enterrados bajo los escombros y desaparecidos» y cada vez «con más frecuencia» hay más «niñas y niños que están muriendo de hambre y enfermedades, muchas totalmente curables». Es por ello que la plataforma desea «recordar a todos los niños y niñas que nos permitan esas doce horas, porque tenían una vida».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Palestina

Calahorra