LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del teatro Ideal. 3MG

Abierto el plazo para participar en la Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra

El Consistorio ha concedido 83 bonos culturales a jóvenes de 18 años y todavía se pueden solicitar hasta el 1 de septiembre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:52

La convocatoria de la XI Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra ya está en marcha. El plazo para presentar los proyectos finalizará el 17 ... de octubre a las 14.00 horas y el Consistorio otorgará cuatro premios de 1.200 euros cada uno a los grupos teatrales seleccionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  8. 8 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  9. 9 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Abierto el plazo para participar en la Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra

Abierto el plazo para participar en la Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra