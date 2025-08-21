Abierto el plazo para participar en la Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra
El Consistorio ha concedido 83 bonos culturales a jóvenes de 18 años y todavía se pueden solicitar hasta el 1 de septiembre
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:52
La convocatoria de la XI Muestra de Teatro Aficionado de Calahorra ya está en marcha. El plazo para presentar los proyectos finalizará el 17 ... de octubre a las 14.00 horas y el Consistorio otorgará cuatro premios de 1.200 euros cada uno a los grupos teatrales seleccionados.
Estos representarán las obras entre el 17 de enero y el 1 de febrero de 2026 en el teatro Ideal. La programación se completará con actuaciones de las compañías locales La Canilla y Tagaste.
Las funciones podrán ser de cualquier género (comedia, drama, musical...) con texto íntegramente en castellano. Deberán durar 50 minutos como mínimo y 120 como máximo, incluyendo pausas y posibles cambios de escena. Que no hayan sido representadas antes el Calahorra por parte del mismo grupo es otro de los requisitos. Aparte de las cuatro propuestas seleccionadas, habrá otras dos de reserva.
Por otro lado, el Ayuntamiento comunica que ha concedido 83 bonos culturales en los ocho meses que llevamos de 2025. El plazo de solicitud finalizará el 1 de septiembre y pueden optar a este bono de 50 euros los jóvenes empadronados en Calahorra que cumplan 18 años en 2025 y no tengan deudas con las administraciones públicas. Las solicitudes se recogen en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) municipal y en la sede electrónica (www.calahorra.es).
Se entregan cinco bonos por valor de 10 euros cada uno, que caducan el 30 de octubre, dos invitaciones para el teatro Ideal y otras dos para visitar el Museo de la Verdura.
