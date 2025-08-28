Noticias de los pueblos de La Rioja, en breve

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:44 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Decenas de vecinos y visitantes asistieron a la inauguración del nuevo espacio recreativo de Ojacastro, los Asadores de El Vivero, que fue organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres.

Informa M. Caro.

Machado y Martín Gaite serán homenajeados en el evento 'Poesía con estrellas'

Después de celebrar con gran participación este sábado el día de la Asociación Almovívena, la villa de Herce se adentrará en el anochecer de este viernes en una de sus iniciativas ya clásicas y muy esperadas de sus veranos, el evento 'Poesía con estrellas'.

Con muchos vecinos, visitantes y residentes quedando antes para ascender a lo alto de la peña, el programa de la jornada cita a las 21.00 horas para cenar en el mirador, un lugar de altura que permitirá vislumbrar el atardecer sobre el valle del Cidacos. Una hora después, sobre las 22.00 horas, tendrá lugar la lectura de poemas acompañada de música en el interior del castillo.

En esta edición, diferentes autores compartirán poemas propios, además de contar con varios rapsodas que van a homenajear a Antonio Machado y a Carmen Martín Gaite.

Informa: Ernesto Pascual

Quel 3.133,50 euros para causas benéficas

Desde hace varios años, diferentes colectivos queleños, en colaboración con el Ayuntamiento de Quel, realizan degustaciones para causas benéficas durante las fiestas del Pan y Queso. En 2025 han sido cinco y se recaudaron 3.133,50 euros. La Asociación Adais 5P, Aspace (parálisis cebral), Fundación Menudos Corazones, la ermita del Santo Cristo de Quel y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recibirán 626,70 euros cada una.

Informa: Ernesto Pascual

Rincón de Soto Control de acampada en el cementerio

Con la campaña de recogida de frutas se ha detectado la presencia de personas que acamparon dentro del cementerio municipal de Rincón de Soto. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha tomado la medida de restringir el horario de visitas al camposanto hasta el 15 de septiembre. Abrirá de lunes a viernes, de 09.00 a 18.00 horas y los sábados y domingos, de 09.00 a 13.00. Se pide comprensión y colaboración a los vecinos.

Informa: Sanda Sáinz

Cornago Reunión para las jornadas medievales

El Ayuntamiento de Cornago ha convocado para mañana viernes una reunión con el objetivo de recoger ideas de cara a las jornadas medievales que este año 2025 cumplen dieciocho ediciones y se han convertido en una cita imprescindible del ocio en La Rioja durante un fin de semana de octubre. La cita para abordar los asuntos relacionados con estas jornadas tendrá lugar en el salón de usos múltiples, a las 22.00 horas.

Informa: Sanda Sáinz

Pipaona de Ocón Taller familiar en los invernaderos

El sábado 6 de septiembre se celebrará la jornada-taller 'construye tu biorreactor de compostaje' en los invernaderos de Pipaona de Ocón. Está dirigida a familias y se llevará a cabo de 10.30 a 13.30 horas, financiada por el Gobierno de La Rioja y también por Clean Biotec que impartirá esta actividad y recoge las inscripciones en el correo electrónico cleanbiotec@gmail.com. Incluirá un regalo sorpresa.

Informa: Sanda Sáinz

