El futuro 'bike park' se aleja de Valdezcaray y se acerca al núcleo urbano del municipio

El trazado del 'bike park' de Ezcaray, inicialmente previsto para los meses sin nieve en las pistas de esquí de Valdezcaray, finalmente estará más ... cerca del municipio después de haberse realizado un estudio de viabilidad previo. El nuevo proyecto fue publicado ayer en el Boletín Oficial de La Rioja y ahora se encuentra en período de exposición pública.

La nueva propuesta incluye la realización de aproximadamente 10 kilómetros de nuevos senderos de construcción sostenible específicos para el uso de bicicleta de montaña y la adecuación de alguna parte de los senderos existentes. «Estos senderos de nueva construcción cumplen con requisitos que los hacen más sostenibles a largo plazo, más accesibles y seguros para el usuario, además de ser más divertidos», se especifica en el proyecto.

Los nuevos caminos se ubicarán en la Zona de Desarrollo Este y Zona de Desarrollo Oeste (respecto a Ezcaray), y ocuparán las siguientes parcelas: El Molino, Santa Bárbara y Chinajua de Ezcaray y Micobaña de Zorraquín.

Entre las ventajas de la nueva ubicación se encuentran la proximidad al casco urbano y posibilidad de acceso con la propia bicicleta sin vehículo auxiliar. También el acceso a la parte más alta de los trails en menos de una hora pedaleando desde el pueblo a través de accesos de calidad. Otro de los motivos es la posibilidad de ubicar la salida y el final en Ezcaray.

►También han considerado que la orografía y las condiciones del terreno son las adecuadas a las necesidades técnicas de la actividad de bicicleta de montaña y el trazado de los senderos, corroborado por profesionales en la materia, entre otros.